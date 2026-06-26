Τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ απέδειξαν ότι τα νησιά δεν βρίσκονται στην περιφέρεια, αλλά στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, δήλωσε την Παρασκευή η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραούνα.

Μιλώντας στην Πάφο, κατά την ολοκλήρωση της Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου με θέμα «Ενισχύοντας τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες της ΕΕ», η κ. Ραούνα είπε ότι είναι περήφανη για όσα επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

«Είμαι τόσο περήφανη για όλα όσα πετύχαμε μαζί», ανέφερε.

Η κ. Ραούνα είπε ότι η διάσκεψη αποτέλεσε την τελευταία μεγάλη εκδήλωση της εξάμηνης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, την οποία περιέγραψε ως Προεδρία που εργάστηκε με υπευθυνότητα, αφοσίωση και προσήλωση στα αποτελέσματα.

Ανέφερε ότι η Κύπρος ενήργησε με ρόλο «έντιμου διαμεσολαβητή» και πέτυχε αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή οικογένεια και τους πολίτες της, σε τομείς που εκτείνονται από την ασφάλεια και την άμυνα μέχρι την ανταγωνιστικότητα, το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τη διεύρυνση, την ενέργεια, τη μετανάστευση και την κοινωνική συνοχή.

Αναφερόμενη στη διάσκεψη, είπε ότι οι συζητήσεις συνέβαλαν σε ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό όραμα για τις νησιωτικές κοινότητες και τις παράκτιες περιοχές.

«Το μήνυμα είναι σαφές: εργαζόμενοι μαζί, μπορούμε να μετατρέψουμε τη φιλοδοξία σε πράξη και να αποφέρουμε διαρκή οφέλη για τους πολίτες και τις οικονομίες μας», είπε.

Η κ. Ραούνα ευχαρίστησε τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Raffaele Fitto για τη στήριξή του στην ανάπτυξη ειδικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά, καθώς και τον Επίτροπο Κώστα Καδή για την προώθηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για τις παράκτιες κοινότητες της Ευρώπης.

Είπε ότι οι δύο στρατηγικές αναδεικνύουν την αρχή της συνοχής, η οποία παραμένει θεμελιώδης για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, σημειώνοντας ότι «καμία κοινότητα και κανένας πολίτης» δεν πρέπει να μένει πίσω.

Για τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες, πρόσθεσε, αυτή η δέσμευση είναι ζωτικής σημασίας και οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Η κ. Ραούνα είπε επίσης ότι η Κύπρος εργάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας της ώστε η μεσογειακή διάσταση να λάβει την προσοχή που της αξίζει, «όχι ως δευτερεύον ζήτημα, αλλά στο επίκεντρο» της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας.

Η Μεσόγειος, ανέφερε, δεν είναι μόνο η κοινή θάλασσα της Ευρώπης, αλλά ένας κρίσιμος στρατηγικός χώρος για την οικονομική ευημερία, την ενεργειακή ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη γεωπολιτική σταθερότητά της.

Ως νησιωτικό κράτος στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, η Κύπρος κατανοεί από πρώτο χέρι τόσο τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες που απορρέουν από τη σύνδεσή της με τη θάλασσα, πρόσθεσε.

Η κ. Ραούνα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Προεδρία της Ιρλανδίας, επίσης νησιωτικού κράτους μέλους, θα συνεχίσει αυτή τη δυναμική και θα οικοδομήσει ισχυρές συνεργασίες για ευημερούσες παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες.

Ευχαρίστησε επίσης τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας για το έργο της στη διοργάνωση περισσότερων από 300 εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου σε όλη την Κύπρο κατά τις 181 ημέρες της Προεδρίας.

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Πηγή: ΚΥΠΕ