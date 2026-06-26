Έχει ήδη προχωρήσει η υλοποίηση σημαντικού μέρους των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτές καταγράφονται στην Έκθεση για την Ψηφιακή Δεκαετία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, σημειώνοντας ότι οι συστάσεις και τα ευρήματα της έκθεσης αξιολογούνται και η υλοποίησή τους συνεχίζεται.

Η έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 17 Ιουνίου, αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών προς την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030.

Η Έκθεση εξετάζει τους τέσσερις βασικούς άξονες της Ψηφιακής Δεκαετίας — ψηφιακές υποδομές, ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιοποίηση δημόσιων υπηρεσιών και ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων — καταγράφοντας επιδόσεις, προκλήσεις και συστάσεις πολιτικής για την επόμενη περίοδο.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, η Έκθεση αναγνωρίζει πως η Κύπρος βρίσκεται σε θετική τροχιά επίτευξης των στόχων του εθνικού οδικού της χάρτη για τη Ψηφιακή Δεκαετία, με το 77% των οροσήμων για το 2025 να εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ σημειώνεται ότι το Υφυπουργείο έχει ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση σημαντικού μέρους των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, η Κύπρος καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις, με 100% κάλυψη 5G και με 95,5% κάλυψη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) και οπτικών ινών, υπερβαίνοντας σημαντικά τον μέσο όρο της ΕΕ. Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, το τελευταίο αποτελεί το αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του έργου που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και ολοκληρώνεται εντός των επόμενων μηνών.

«Η ενισχυμένη αυτή ψηφιακή υποδομή αποτελεί βασικό πυλώνα ενίσχυσης του προγράμματος ψηφιοποίησης της Κυβέρνησης και της θέσης της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας», σημειώνεται.

Όσον αφορά την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, σημειώνεται ότι το 74,35% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο διαθέτουν τουλάχιστον βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης, επίδοση υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, καταγράφεται σημαντική πρόοδος της τάξης του 13% στη χρήση λύσεων ανάλυσης δεδομένων, καθώς και αυξητική τάση στη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, με αμφότερους τους δείκτες να κυμαίνονται επίσης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Υφυπουργείο, η υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις παραμένει πρόκληση, κάτι που σχετίζεται και με το πολύ μεγάλο ποσοστό μικρομεσαίων και κυρίως μικρών επιχειρήσεων στη χώρα. Το ποσοστό αξιοποίησης, αν και έχει καταγράψει αύξηση, διαμορφώνεται στο 9,27%, έναντι 19,95% στην ΕΕ. Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, η Έκθεση αναγνωρίζει ότι η πρόοδος είναι εν εξελίξει και υπογραμμίζει τη σημασία περαιτέρω επιτάχυνσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υφυπουργείο καταγράφει ως σημαντικές πρωτοβουλίες όπως η λειτουργία του AI Factory Antenna “Pharos CY”, τη νέα υπερυπολογιστική υποδομή ανοικτής πρόσβασης (HPC), που ανοίγουν νέες δυνατότητες για καινοτομία στον τομέα, καθώς και την πολυδιάστατη υποστήριξη, περιλαμβανομένης κατάρτισης, που παρέχεται από τον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας DiGiNN για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, και ειδικότερα για θέματα προηγμένων τεχνολογιών.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η νέα Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης από το Εθνικό AI Taskforce, η οποία θα περιλαμβάνει στοχευμένες πολιτικές και μέτρα για την επιτάχυνση της υιοθέτησης και αξιοποίησης λύσεων τεχνητής νοημοσύνης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αναφορικά με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού, σύμφωνα με την Έκθεση, το 55,75% του πληθυσμού ηλικίας 16–74 ετών στην Κύπρο διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, έναντι 60,40% στην ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι η χώρα καταγράφει ταχύτερο ρυθμό βελτίωσης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (6,2% έναντι 4,3%), οι ψηφιακές δεξιότητες εξακολουθούν να παραμένουν ένας τομέας στον οποίο απαιτείται περαιτέρω πρόοδος.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, για την αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής υλοποιείται ένα ευρύ πλέγμα δράσεων κατάρτισης και επανακατάρτισης, μέσω προγραμμάτων του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), με εθνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Παράλληλα, οι ειδικοί ΤΠΕ (ICT specialists) ανέρχονται στο 4,9% της συνολικής απασχόλησης, σε επίπεδα συγκρίσιμα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (5%). Παρά τη μικρή ποσοστιαία μείωση (0,1%), ο απόλυτος αριθμός αυξήθηκε από 24,2 χιλιάδες το 2024 σε 24,7 χιλιάδες το 2025, σύμφωνα με το Υφυπουργείο, που σημειώνει ότι το ποσοστό γυναικών στους ειδικούς ΤΠΕ ανέρχεται στο 20,1%, ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, γεγονός που καταδεικνύει τη σταδιακή ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στον κλάδο.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί ολοκληρωμένο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της εκπαίδευσης, με έμφαση τόσο στην ουσιαστική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη μάθηση, όσο και στην προώθηση της επαγγελματικής κατεύθυνσης στους τομείς STEM.

Ως προς την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, η Κύπρος λαμβάνει βαθμολογία 80,34/100 για ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και 85,94/100 προς επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών έχει επιταχυνθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, με πέραν των 75 νέων υπηρεσιών να έχουν ανακοινωθεί το 2025, και 100 στα σκαριά για το 2026. Το Υφυπουργείο σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη συνεχή αυτή πρόοδο, επισημαίνοντας παράλληλα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές υπηρεσίες και στην ψηφιοποίηση τοπικής αυτοδιοίκησης και δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρεται, η πρόοδος αυτή συνδέεται άμεσα με σειρά έργων, όπως η συνεχής αναβάθμιση του συστήματος Ιππόδαμος της Πολεοδομίας, τα νέα συστήματα του Τελωνείου και των Κυπριακών Ταχυδρομείων που ήδη ολοκληρώθηκαν, και η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης iJustice, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός Ιουλίου και να εξελιχθεί σταδιακά σε ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα απονομής δικαιοσύνης.

Επιπρόσθετα, εντός του 2026, τίθενται σε εφαρμογή σημαντικά νέα ολοκληρωμένα συστήματα σε υπηρεσίες όπως το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ενώ η νέα πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών Digipol της Αστυνομίας έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία στις αρχές Ιουνίου.

Παράλληλα, αναγνωρίζεται από την Επιτροπή η σημαντική ανάπτυξη του οικοσυστήματος ψηφιακής εξυπηρέτησης του πολίτη, μέσω της αναβάθμισης της πλατφόρμας gov.cy, της επέκτασης της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης», και της διεύρυνσης των θεματικών ενοτήτων του Ψηφιακού Βοηθού, ο οποίος μετρά σήμερα πέραν των 150 θεματικών και απαντά σε πέραν των 800 ερωτημάτων πολιτών την ημέρα.

Ως σημείο προς βελτίωση αναδεικνύεται επίσης η πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία υγείας, όπου καταγράφεται μεν σταθερή πρόοδος, παραμένει ωστόσο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το Υφυπουργείο σημειώνει ότι έργα υπό υλοποίηση, όπως ο Ολοκληρωμένος Φάκελος του Ασθενή, που θα προκηρυχθεί εντός του 2026, και η εφαρμογή myHealth@CY, η υλοποίηση της οποίας ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, και η οποία θα παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και σταδιακά στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, αναμένεται να ενισχύσουν ουσιαστικά την πρόσβαση των πολιτών σε ψηφιακές υπηρεσίες υγείας και να αναβαθμίσουν συνολικά τον τομέα.

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σημειώνει ότι αξιολογεί αναλυτικά τα ευρήματα και τις συστάσεις της έκθεσης και, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, θα συνεχίσει την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και επιταχύνουν την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030.

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Πηγή: ΚΥΠΕ