Η θεσμική επίσκεψη της ηγεσίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού στον Δήμο Αγίας Νάπας επιβεβαίωσε τη βούληση για στενότερη συνεργασία στην ανάπτυξη και ανάδειξη του πολιτισμού, αναφέρει ο Δήμος, σημεώνοντας παράλληλα ότι στο επίκεντρο της συνάντησης με την Υφυπουργό Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου βρέθηκαν η αξιοποίηση των πολιτιστικών υποδομών, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και ο κοινός σχεδιασμός δράσεων που θα ενισχύσουν τον πολιτιστικό ρόλο του διευρυμένου Δήμου και της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου.

Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Αγίας Νάπας αναφέρεται σε συνεδρία της Διευθυντικής Ομάδας του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πολιτιστικό Κέντρο «Γιώργος Σεφέρης», στην Αγία Νάπα, συνεδρία της και στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας Χρίστο Ζαννέττου και τους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αγίας Νάπας, «με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού».

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, καθώς και στελέχη και εκπρόσωποι του Τμήματος Αρχαιοτήτων, του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, του Κρατικού Αρχείου και της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σημειώνεται, «συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την καλύτερη αξιοποίηση των πολιτιστικών υποδομών, την ενίσχυση της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη διαμόρφωση προοπτικών περαιτέρω πολιτιστικής ανάπτυξης».

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, προστίθεται, «παρουσίασε συνοπτικά τη φυσιογνωμία του νέου διευρυμένου Δήμου Αγίας Νάπας, ο οποίος περιλαμβάνει την Αγία Νάπα, τη Σωτήρα, το Λιοπέτρι, το Αυγόρου και την Άχνα, υπογραμμίζοντας ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιουργεί νέες δυνατότητες για ενιαίο σχεδιασμό, ουσιαστική συνεργασία και καλύτερη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας».

«Στο πλαίσιο της παρουσίασης έγινε γενική αναφορά στις βασικές πολιτιστικές υποδομές του Δήμου Αγίας Νάπας, καθώς και στο ευρύτερο πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε ετήσια βάση σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία του πολιτισμού ως παράγοντα ταυτότητας, κοινωνικής συνοχής, παιδείας, εξωστρέφειας και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο Δήμος Αγίας Νάπας «εξέφρασε την ετοιμότητά του για στενότερη συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού και τα αρμόδια Τμήματά του, με στόχο την προστασία, τεκμηρίωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη στήριξη της σύγχρονης δημιουργίας, την ενίσχυση της πολιτιστικής συμμετοχής και την αξιοποίηση των πολιτιστικών δυνατοτήτων του διευρυμένου Δήμου».

Παράλληλα, τονίστηκε ότι «η Αγία Νάπα, ως διεθνώς αναγνωρισμένος προορισμός, έχει τη δυνατότητα να συμβάλει ουσιαστικά στην προβολή του κυπριακού πολιτισμού, μέσα από ποιοτικές δράσεις, οργανωμένες συνεργασίες και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πολιτιστική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

«Η επίσκεψη αποτέλεσε ουσιαστικό βήμα θεσμικού διαλόγου και συνεργασίας, με κοινό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του πολιτιστικού ρόλου του Δήμου Αγίας Νάπας και της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου», καταλήγει η ανακοίνωση.

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Πηγή: ΚΥΠΕ