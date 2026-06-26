Από τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, μέχρι την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026, μεταξύ των ωρών 09:30-17:00, θα εκτελούνται επιχειρησιακές πτήσεις μη επανδρωμένου αεροσκάφους (ΜΕΑ-Drone) για σκοπούς συλλογής δεδομένων κυκλοφορίας κατά μήκος επιλεγμένων τμημάτων των Αυτοκινητοδρόμων Λευκωσίας-Λεμεσού, από την έξοδο Αλάμπρας μέχρι την έξοδο Κόρνου, Λευκωσίας-Λάρνακας, από την έξοδο Λυμπιών μέχρι τον κόμβο Ριζοελιάς, και Αεροδρομίου Λάρνακας-Αγίας Νάπας, από τον κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο Ξυλοφάγου.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων διευκρινίζεται ότι συγκεκριμένα, θα εκτελείται πτήση ΜΕΑ παράλληλα του αυτοκινητοδρόμου στην επαρχία Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, πάνω από το πρανές και εκτός της κύριας λωρίδας κυκλοφορίας.

Το Τμήμα σημειώνει ότι τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα τύχουν επεξεργασίας για τη διασφάλιση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

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Πηγή: ΚΥΠΕ