Οι εφαρμογές που ειδοποιούν τους οδηγούς για την παρουσία ραντάρ των ελέγχων μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών, με μια νέα δικαστική απόφαση να ανοίγει τον δρόμο για αυστηρότερα μέτρα στην Ευρώπη.

Η μάχη για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής, με ολοένα και περισσότερες χώρες να επενδύουν σε κάμερες, έξυπνα συστήματα επιτήρησης και αυστηρότερους ελέγχους.

Φυσικά, η χώρα μας είναι μια από αυτές με όλο και περισσότερες κάμερες να τοποθετούνται σε κεντρικούς κόμβους και άξονες της Κύπρου και Ελλάδας άλλα και άλλων περιοχών, με στόχο την πάταξη των παραβατικών συμπεριφερών στους δρόμους.

Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένων ελέγχων, δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που στρέφονται στις γνωστές πλέον εφαρμογές πλοήγησης προκειμένου να ενημερώνονται για την παρουσία καμερών και σημείων τροχονομικών ελέγχων.

Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες βασίζονται στη συμμετοχή των ίδιων των χρηστών, οι οποίοι μπορούν να αναφέρουν και να κοινοποιούν σε πραγματικό χρόνο τις τοποθεσίες όπου βρίσκονται οι έλεγχοι των αρχών, κάτι που σημαίνει πως οι χρήστες έχουν άμεση γνώση του κάθε σημείο το οποίο ελέγχεται με σύγχρονα μέσα.

Χαρακτηριστική είναι δε η περίπτωση της Waze, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για χιλιάδες οδηγούς, με την δημοτικότητα της να έχει εκτοξευθεί μετά την τοποθέτηση των πρώτων καμερών επιτήρησης στη χώρα, προς το τέλος του τελευταίου τετραμήνου του 2025. Είναι ενδεικτικό ότι ο αριθμός των χρηστών της αυξήθηκε από περίπου 29.500 σε 45.500, καταγράφοντας σημαντική άνοδο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να κινηθούν νομικά κατά υπηρεσιών και εφαρμογών που προειδοποιούν τους οδηγούς για την παρουσία ελέγχων της Τροχαίας και σημείων επιτήρησης.

Η υπόθεση ξεκίνησε με αφορμή τη γαλλική υπηρεσία Coyote, η οποία ενημερώνει τους οδηγούς για διάφορα συμβάντα στους δρόμους, μεταξύ των οποίων και αστυνομικούς ελέγχους. Μέχρι σήμερα, οι ψηφιακές υπηρεσίες προστατεύονταν σε μεγάλο βαθμό από την αρχή της χώρας προέλευσης, σύμφωνα με την οποία υπάγονται κυρίως στη νομοθεσία του κράτους όπου έχουν την έδρα τους.

Ωστόσο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έβγαλε νεα απόαση σύμφωνα με την οποία τα κράτη μπορούν να επιβάλουν περιορισμούς όταν κρίνουν ότι αυτοί είναι απαραίτητοι για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η απόφαση δεν απαγορεύει άμεσα τις συγκεκριμένες εφαρμογές, ούτε θέτει αυτομάτως εκτός νόμου υπηρεσίες όπως αυτές που προειδοποιούν για ραντάρ ή ελέγχους. Δημιουργεί όμως το νομικό υπόβαθρο ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν ευκολότερα να περιορίσουν τη λειτουργία τους ή να κινηθούν κατά των παρόχων τους στο μέλλον.

Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για την Κύπρο, όπου όπως είπαμε εφαρμογές όπως η Waze άλλα και και ψηφιακές κοινότητες προειδηοποιήσης για μπλόκα και κάμερες, γνωρίζουν ευρεία διάδοση και χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες οδηγούς.









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Πηγή: carandmotor.gr





