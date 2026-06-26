Δεκαοκτώ μήνες μετά το σοκ που προκάλεσε η DeepSeek στις αγορές, η Κίνα φαίνεται να επιστρέφει με έναν νέο διεκδικητή στην κορυφή της τεχνητής νοημοσύνης.



Το GLM-5.2 της Zhipu AI χαρακτηρίζεται ήδη από αναλυτές ως το νέο «DeepSeek moment», καθώς πλησιάζει τις επιδόσεις των κορυφαίων αμερικανικών μοντέλων, προσφέρεται με πολύ χαμηλότερο κόστος και κυκλοφορεί ως ανοικτό μοντέλο (open-weight), την ώρα που η Ουάσιγκτον περιορίζει την πρόσβαση στις πιο προηγμένες εφαρμογές AI.





Big Tech's $1 trillion AI moat just got DESTROYED by a free Chinese download.



Microsoft, Amazon, Google, and Meta are pouring fortunes into chips and data centers because they have been told that whoever builds the biggest model wins, and that lead becomes a fortress no one can… pic.twitter.com/TIA8u8xCsR — George Noble (@gnoble79) June 24, 2026



Δεν είναι μόνο θέμα επιδόσεων



Το νέο μοντέλο έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, επειδή για πρώτη φορά μια κινεζική εφαρμογή κατατάσσεται τόσο ψηλά σε διεθνείς αξιολογήσεις.

Σύμφωνα με την Artificial Analysis, το GLM-5.2 αποτελεί σήμερα το ισχυρότερο ανοικτό μοντέλο παγκοσμίως και βρίσκεται στην τέταρτη θέση συνολικά, πίσω μόνο από το ChatGPT 5.5 της OpenAI και μπροστά από το Gemini της Google σε αρκετές δοκιμές.

Στον ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα του προγραμματισμού (coding), κατατάσσεται δεύτερο παγκοσμίως, γεγονός που οδήγησε αρκετούς ειδικούς της Silicon Valley να μιλήσουν για μια νέα αλλαγή ισορροπιών.



Ο πρώην αντιπρόεδρος της Meta και της Google DeepMind, Matt Velloso, έγραψε ότι είναι «το πρώτο ανοικτό μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά για ανάπτυξη λογισμικού», ενώ ο αναλυτής του Brookings Institution Kyle Chan σχολίασε πως «η Κίνα απέχει πλέον μόλις λίγους μήνες από τις ΗΠΑ».

Το μεγάλο όπλο είναι η τιμή



Η τεχνολογική μάχη δεν κρίνεται μόνο στις επιδόσεις.

Η Zhipu προσφέρει το μοντέλο της με κόστος σημαντικά χαμηλότερο από τους αμερικανικούς ανταγωνιστές, σε μια περίοδο που το κόστος χρήσης AI εκτοξεύεται για επιχειρήσεις και προγραμματιστές.

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Λίγες ημέρες πριν από την παρουσίαση του GLM-5.2, η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε την πρόσβαση χρηστών εκτός ΗΠΑ στο Fable 5 της Anthropic, μετατρέποντας για πρώτη φορά την πρόσβαση στην αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης σε γεωπολιτικό εργαλείο.

Αυτό δημιουργεί ένα νέο επιχείρημα υπέρ των κινεζικών μοντέλων: δεν είναι μόνο φθηνότερα, αλλά και διαθέσιμα σε όλον τον κόσμο.

Το αμερικανικό προβάδισμα παραμένει



Παρά τον ενθουσιασμό, οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να προηγούνται.

Σε ιδιωτικά benchmarks, που θεωρούνται πιο αξιόπιστα από τα δημόσια τεστ, τα κορυφαία κινεζικά μοντέλα εκτιμάται ότι βρίσκονται περίπου επτά έως δέκα μήνες πίσω από τα αντίστοιχα αμερικανικά.

Επιπλέον, το GLM-5.2 εμφανίζει χαμηλότερη αποδοτικότητα, καθώς απαιτεί περισσότερα tokens και μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ για να ολοκληρώσει τις ίδιες εργασίες. Αυτό σημαίνει ότι, παρά το χαμηλό κόστος ανά token, το συνολικό κόστος χρήσης του δεν είναι πάντοτε μικρότερο από εκείνο των OpenAI ή Anthropic.

Η πραγματική μάχη είναι γεωπολιτική



Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ίσως δεν αφορά την τεχνολογία αλλά την πολιτική. Η απόφαση των ΗΠΑ να περιορίσουν την πρόσβαση στα ισχυρότερα μοντέλα τους και η επιλογή της Κίνας να διανείμει ανοικτά τις δικές της εφαρμογές δημιουργούν δύο διαφορετικά οικοσυστήματα AI.

Οι αμερικανικές εταιρείες επενδύουν στην κορυφαία απόδοση και στον έλεγχο της πρόσβασης. Οι κινεζικές ποντάρουν στην ανοιχτή διάθεση, στη χαμηλή τιμή και στη γρήγορη παγκόσμια διάδοση.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι αποκλειστικά τεχνολογικός. Μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε μάχη επιρροής, στην οποία κάθε νέο μοντέλο αποτελεί ταυτόχρονα προϊόν, εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και μέσο οικονομικής ισχύος.



Πηγή: Ναυτεμπορική