Την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας ανάπτυξης ακινήτων και να διασφαλιστεί η αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας, ανέδειξαν οι τοποθετήσεις στο ετήσιο επίσημο δείπνο του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, βουλευτές, αρχηγοί και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας, επαγγελματικών φορέων και του τομέα ανάπτυξης ακινήτων.

Σε χαιρετισμό του, τον οποίο απηύθυνε εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εσωτερικών συνεχάρη τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης Ακινήτων για τη διαχρονική συμβολή του σε έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας.

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής του κλάδου προϋποθέτει συνεχή διάλογο, θεσμική συνεργασία και προσήλωση στις αρχές της διαφάνειας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας μπορούν να διασφαλιστούν συνθήκες σταθερότητας, ανάπτυξης και μακροπρόθεσμης προόδου.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου, Γιάννης Μισιρλής, είπε ότι, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η Κύπρος εξακολουθεί να αποτελεί χώρα σταθερότητας, ασφάλειας και προοπτικής, προσελκύοντας επενδύσεις, επιχειρήσεις και ανθρώπινο δυναμικό από το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο στεγαστικό ζήτημα, σημειώνοντας ότι η περιορισμένη προσφορά κατοικιών συνιστά μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τόσο η Κύπρος όσο και η Ευρώπη. Όπως είπε, απαιτούνται ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης και αποτελεσματικότερος πολεοδομικός σχεδιασμός, ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

«Όταν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με κοινό όραμα, τα αποτελέσματα είναι πάντα μεγαλύτερα από το άθροισμα των επιμέρους προσπαθειών», ανέφερε ο κ. Μισιρλής, επαναβεβαιώνοντας τη βούληση του Συνδέσμου να συνεχίσει να λειτουργεί ως υπεύθυνος και εποικοδομητικός κοινωνικός εταίρος της Πολιτείας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου καλωσόρισε τέσσερα νέα μέλη, στα οποία παρέδωσε τα πιστοποιητικά εγγραφής, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η ένταξή τους θα ενισχύσει περαιτέρω τη δράση και την εκπροσώπηση του οργανισμού.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος παρέδωσε χρηματική εισφορά στο Junior Achievement Cyprus, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του οργανισμού στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης των νέων.

Ολοκληρώνοντας την εκδήλωση, ο κ. Μισιρλής ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη στήριξή τους και επανέλαβε τη δέσμευση του Συνδέσμου να συνεχίσει να εργάζεται για έναν σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο τομέα ανάπτυξης ακινήτων, προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας.

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Πηγή: ΚΥΠΕ