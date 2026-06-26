Την Εθνική Έκθεση κατά των Βασανιστηρίων θα παρουσιάσει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του ΟΗΕ η Επίτροπος Νομοθεσίας, Σοφία Κλεόπα Χατζηκυριάκου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Βασανιστηρίων, η οποία τιμάται στις 26 Ιουνίου.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, έχοντας κυρώσει τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (OHE) κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, καθώς και το Προαιρετικό Πρωτόκολλό της, εφαρμόζει έμπρακτα τις δεσμεύσεις της για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», αναφέρεται. «Τα βασανιστήρια συνιστούν ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα του διεθνούς δικαίου και η απαγόρευσή τους είναι απόλυτη και μη επιδεκτική παρεκκλίσεων, ανεξαρτήτως πολέμου απειλής τρομοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης εξαιρετικής περίστασης», προστίθεται.

Στο πλαίσιο των θεσμικών του αρμοδιοτήτων για την παρακολούθηση και εποπτεία της συμμόρφωσης της χώρας με τις διεθνείς συμβάσεις, το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφέρει ότι κατάρτισε και υπέβαλε στις 6 Δεκεμβρίου 2023, την 6η Περιοδική Έκθεση της Δημοκρατίας για τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας προς την αρμόδια Επιτροπή του ΟΗΕ.

«Η Εθνική αυτή Έκθεση καταγράφει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Κύπρο για την εξάλειψη όλων των μορφών βασανιστηρίων και απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, σε θέματα που αφορούν βία, συνθήκες κράτησης κρατουμένων, εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων, πρόληψης και διαχείρισης οικογενειακής βίας, με επίκεντρο τον σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης», επισημαίνεται.

Στο προσεχές μέλλον, η Επίτροπος Νομοθεσίας, Σοφία Κλεόπα Χατζηκυριάκου, ως επικεφαλής αντιπροσωπείας υψηλόβαθμων λειτουργών, θα κληθεί να παρουσιάσει και να υποστηρίξει την Εθνική Έκθεση κατά των Βασανιστηρίων σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του ΟΗΕ, καταλήγει η ανακοίνωση.

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