Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας ανακοίνωσε ότι άρχισε να υλοποιείται η διαδικασία για την ταυτοποίηση οστών Ελλαδιτών πεσόντων και αγνοουμένων του 1974, τα οποία είχαν στο παρελθόν εμποτιστεί με χημικές ουσίες, γεγονός που για τόσα χρόνια δεν επέτρεπε την αξιόπιστη ταυτοποίησή τους με τις συμβατικές γενετικές μεθόδους, με τον Επίτροπο Προεδρίας, Μάριο Χαρτσιώτη, να υπογραμμίζει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια της Πολιτείας για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και για απόδοση της οφειλόμενης τιμής στους πεσόντες και αγνοουμένους της κυπριακής τραγωδίας.

Οπως επισημαίνεται, η αξιοποίηση πλέον της μεθόδου της Μαζικής Παράλληλης Αλληλούχησης δημιουργεί νέα επιστημονική δυνατότητα για την εξέτασή τους και την ταυτοποίησή τους.

Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 21 Απριλίου 2026, με την οποία εγκρίθηκε, κατόπιν εισήγησης του Επιτρόπου, η διάθεση κονδυλίου ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για τη διενέργεια εξειδικευμένων γενετικών εξετάσεων, με τη χρήση της προαναφερόμενης μεθοδολογίας, αναφέρεται.

Προστίθεται πως η προσπάθεια υλοποιείται μέσω του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, στη βάση επιστημονικής μεθοδολογίας και πρωτοκόλλου που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των γενετιστών του Ινστιτούτου και των ανθρωπολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες στο Ινστιτούτο, με την αξιοποίηση των πρώτων δειγμάτων και την προώθηση πρόσθετων δειγματοληψιών στη βάση της συμφωνημένης στρατηγικής.

Ως πρώτο στάδιο, η δειγματοληψία επικεντρώνεται σε σκελετικά στοιχεία που κρίνονται ανθρωπολογικά και γενετικά καταλληλότερα. Η διαδικασία θα προχωρεί με συνεχή συνεργασία και αλληλοενημέρωση μεταξύ των εμπλεκόμενων επιστημονικών ομάδων, με απόλυτο σεβασμό στον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του ζητήματος και στις οικογένειες των πεσόντων και αγνοουμένων, αναφέρεται.

Όπως επισημαίνεται, η έναρξη της διαδικασίας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, αφορά οστά τα οποία, λόγω της παλαιότερης έκθεσής τους σε χημικές ουσίες, παρέμεναν για δεκαετίες εκτός δυνατότητας αξιόπιστης ταυτοποίησης.

Η αξιοποίηση της πλέον σύγχρονης επιστημονικής μεθόδου δημιουργεί, «με την απαιτούμενη σοβαρότητα και χωρίς υπερβολές, νέα προοπτική για την απόδοση απαντήσεων σε οικογένειες που αναμένουν για δεκαετίες τη διακρίβωση της τύχης των δικών τους ανθρώπων», σημειώνεται.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προωθείται και η 5η φάση των ταυτοποιήσεων Κυπρίων, στο πλαίσιο του προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ακόμη επισημαίνεαι ότι η Κυβέρνηση, με τη στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, επαναβεβαιώνει ότι το ζήτημα των αγνοουμένων είναι πρωτίστως ανθρωπιστικό και «η Πολιτεία έχει καθήκον να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη επιστημονική, θεσμική και οικονομική δυνατότητα, μέχρι να δοθούν απαντήσεις και στην τελευταία οικογένεια αγνοουμένου».

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