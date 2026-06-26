Έπεσε την Παρασκευή (26/6) η αυλαία των Παγκύπριων Εξετάσεων με το μάθημα των Μαθηματικών, σηματοδοτώντας το τέλος μιας απαιτητικής περιόδου για χιλιάδες τελειόφοιτους.

Σε ρεπορτάζ της εκπομπής Μεσημέρι και Κάτι καταγράφηκαν οι πρώτες αντιδράσεις και τα συναισθήματα των μαθητών αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης. Οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν ότι το γραπτό παρουσίαζε έναν βαθμό δυσκολίας, ωστόσο εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για τα αποτελέσματά τους. Ένας μαθητής δήλωσε πως δεν παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα και βρήκε το εξεταστικό δοκίμιο αρκετά απαιτητικό. Από την άλλη, υπήρξαν και μαθητές που χαρακτήρισαν το γραπτό βατό, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η επίδοσή τους ήταν πολύ καλή.

Παρά το άγχος της εξεταστικής περιόδου, κοινό στοιχείο στις δηλώσεις των υποψηφίων ήταν η ανακούφιση για την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Όπως ανέφεραν, αισθάνονται ότι έφυγε πλέον το «βάρος» του σχολείου και χαίρονται που έκλεισε αυτός ο σημαντικός κύκλος της μαθητικής τους ζωής.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι:

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