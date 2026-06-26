Την αισιοδοξία του ότι οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταλήξουν σήμερα σε γενική προσέγγιση για το πακέτο μέτρων που αφορά τα ηλεκτρικά δίκτυα - grids package, εξέφρασε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός, προσερχόμενος στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας υπό την Κυπριακή Προεδρία, το πρωί της Παρασκευής

«Σήμερα θα συζητήσουμε το πακέτο για τα ηλεκτρικά δίκτυα, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, και στόχος μου είναι να επιτύχουμε γενική προσέγγιση», δήλωσε ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία εργάστηκε το τελευταίο εξάμηνο με γνώμονα το σύνθημα «μια αυτόνομη Ένωση ανοιχτή στον κόσμο», με στόχο την ενίσχυση της Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Όπως ανέφερε, υπάρχει ευρεία αναγνώριση της ανάγκης ενίσχυσης των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό η Ένωση να ενισχύσει το ενεργειακό της δίκτυο, να το επεκτείνει και να το εκσυγχρονίσει. Ανυπομονώ για μια εποικοδομητική συζήτηση με τους συναδέλφους μου», είπε.

Ερωτηθείς για την επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού ενόψει του καλοκαιριού και την προετοιμασία για τον επόμενο χειμώνα, ο Υπουργός υπενθύμισε ότι το θέμα είχε απασχολήσει το Συμβούλιο ήδη από τα τέλη Μαρτίου, σημειώνοντας ότι, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, θα πραγματοποιηθεί νέα συζήτηση. «Είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεπεράσουμε με ασφάλεια το καλοκαίρι. Η συζήτηση επικεντρώνεται στα διδάγματα από τις πρόσφατες κρίσεις, στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε σε αυτές και στην ετοιμότητά μας, εφόσον χρειαστεί».

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο η επίτευξη γενικής προσέγγισης για το πακέτο των δικτύων συνιστά περιορισμό των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον σχεδιασμό των διασυνοριακών δικτύων μεταφοράς, ο κ. Δαμιανός περιορίστηκε να δηλώσει ότι «είμαστε αισιόδοξοι πως θα καταλήξουμε σήμερα σε γενική προσέγγιση και θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα».

Σε σχέση με τις εκκλήσεις 12 κρατών μελών για στοχευμένες τροποποιήσεις του κανονισμού για το μεθάνιο, λόγω ανησυχιών για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό, ο Υπουργός ανέφερε ότι άκουσε τις σχετικές παρεμβάσεις νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Επιπλέον ερωτηθείς εάν υπήρξαν επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον κανονισμό περί μεθανίου, ο Υπουργός διευκρίνισε πως το θέμα της αμερικανικής πίεσης δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν έγινε συνάντηση στο δικό του επίπεδο.

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