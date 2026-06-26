Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας προχωρεί στην εγκατάσταση καμερών και μετεωρολογικών σταθμών στις οργανωμένες παραλίες του, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει στους λουόμενους και τους επισκέπτες.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία Cosmos Wireless και θα παρέχει τη δυνατότητα ζωντανής ενημέρωσης για την κατάσταση κάθε παραλίας. Οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα από τις παραλίες, τις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία του νερού, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που θα διευκολύνουν τον προγραμματισμό της επίσκεψής τους.

Σύμφωνα με τον Δήμο, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της στρατηγικής για αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας εξασφάλισε πρόσφατα 18 Γαλάζιες Σημαίες για τις παραλίες του, τις περισσότερες στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, καθαρά νερά κολύμβησης και συνεχή αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας στην περιοχή του Πρωταρά.







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Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ