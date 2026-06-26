Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 53 ετών, προχώρησαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.

Συγκεκριμένα, 53χρονος ο οποίος καταζητείτο από την Αστυνομία στη βάση εθνικού και ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για διερευνώμενη υπόθεση διαδικτυακής απάτης και απόσπασης χρηματικού ποσού, εντοπίστηκε στο Βέλγιο τον προηγούμενο Απρίλιο και συνελήφθη. Κατόπιν δικαστικής διαδικασίας, εγκρίθηκε η έκδοση του στις Κυπριακές Αρχές και μεταφέρθηκε συνοδεία μελών του ΤΑΕ Λεμεσού, νωρίς σήμερα τα ξημερώματα.

Η απάτη διαπράχθηκε τον Νοέμβριο, 2017, εις βάρος εταιρείας που εδρεύει στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την καταγγελία, η υπό αναφορά εταιρεία προχώρησε στην παραγγελία προϊόντων από εταιρεία που εδρεύει σε χώρα της Ευρώπης, καταβάλλοντας χρηματικό ποσό πέραν των 65 χιλιάδων ευρώ, σε τραπεζικό ίδρυμα που της υποδείχθηκε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (E-mail). Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, υπήρξε παραβίαση της επικοινωνίας των δύο εταιρειών με αποτέλεσμα το χρηματικό ποσό, να αποσταλεί σε ξένο τραπεζικό λογαριασμό.

Από εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 53χρονου. Αυτός αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.