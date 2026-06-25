Στις 24/6/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν επιβάτιδα με Βρετανική υπηκοότητα, πριν την αναχώρηση της με προορισμό το Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου, με την αποσκευή της να περιέχει μεγάλες ποσότητες τσιγάρων, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στην αποσκευή της επιβάτιδας εντοπίστηκαν συνολικά 46 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 40 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα. Η επιβάτιδα συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ η αποσκευή και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν. Σήμερα οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου το οποίο εξέδωσε διάταγμα 4ήμερης κράτησης της προς διευκόλυνση του διερευνητικού έργου. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από το Τελωνείο Πάφου.













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