Πέραν των 6,5 κιλών αποξηραμένων βολβών παπαρούνας εντόπισε την Πέμπτη η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρήσεων στις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη τριών προσώπων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, οι επιχειρήσεις εντάσσονται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ΥΚΑΝ για εντοπισμό προσώπων, που φέρονται να εισάγουν ναρκωτικές ουσίες μέσω δεμάτων ταχυμεταφορών.

Στην επαρχία Αμμοχώστου συνελήφθησαν δύο πρόσωπα ηλικίας 35 και 30 ετών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν πακέτα που περιείχαν αποξηραμένους βολβούς παπαρούνας συνολικού μικτού βάρους 4 κιλών και 450 γραμμαρίων.

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Όπως αναφέρεται, ο 35χρονος είχε παραλάβει γύρω στις 10:20 το πρωί δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών στην επαρχία Αμμοχώστου.

Κατά τον έλεγχο από μέλη της ΥΚΑΝ, εντοπίστηκαν επτά συσκευασίες με αποξηραμένους βολβούς παπαρούνας συνολικού μικτού βάρους 1 κιλού και 400 γραμμαρίων.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκε δεύτερο πακέτο με το ίδιο περιεχόμενο, βάρους 1 κιλού και 450 γραμμαρίων.

Από τις εξετάσεις προέκυψε, επίσης, ότι ο συλληφθείς φέρεται να διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Λίγο αργότερα, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο 30χρονο, ο οποίος είχε επίσης παραλάβει δέμα από την ίδια εταιρεία ταχυμεταφορών.

Στην κατοχή του εντοπίστηκε πακέτο με αποξηραμένους βολβούς παπαρούνας μικτού βάρους 1 κιλού και 600 γραμμαρίων και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρείας ταχυμεταφορών εντοπίστηκε ακόμη ένα πακέτο με το ίδιο περιεχόμενο, βάρους 1 κιλού και 600 γραμμαρίων.

Οι δύο ύποπτοι αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους.

Ξεχωριστή υπόθεση στην Πάφο οδήγησε στη σύλληψη 38χρονου

Σε ξεχωριστή υπόθεση στην Πάφο, κατά τη διερεύνηση της άφιξης δέματος στο αεροδρόμιο Λάρνακας, το οποίο περιείχε μισό κιλό αποξηραμένων βολβών παπαρούνας, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 38χρονου κατοίκου της πόλης.

Ο 38χρονος εντοπίστηκε την Πέμπτη να οδηγεί μοτοσικλέτα σε δρόμο της Πάφου και ανακόπηκε για έλεγχο.

Στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα γραμμάριο σκόνης, η οποία πιστεύεται ότι προέρχεται από αποξηραμένους βολβούς παπαρούνας.

Συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες, στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων της ΥΚΑΝ, έχουν εντοπιστεί πέραν των 58 κιλών της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας και έχουν συλληφθεί συνολικά 13 πρόσωπα.

Όπως σημειώνεται, οι επιχειρησιακές δράσεις και οι στοχευμένες ενέργειες της ΥΚΑΝ για την καταπολέμηση της εισαγωγής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε παγκύπρια βάση.

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