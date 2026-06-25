Την αναστολή ποινής φυλάκισης σε καταδικασθέντα για υπόθεση ληστείας και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος αποφάσισε το Εφετείο Κύπρου, κρίνοντας ότι το πρωτόδικο δικαστήριο δεν στάθμισε επαρκώς τις προσωπικές του περιστάσεις σε σχέση με τη φύση των αδικημάτων.

Ο εφεσείων είχε κριθεί ένοχος, κατόπιν παραδοχής, για ληστεία ποσού €60 με χρήση βίας, καθώς και για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος σχετικής με προμήθεια ναρκωτικών.

Το πρωτόδικο δικαστήριο του είχε επιβάλει ποινές φυλάκισης 18 μηνών και 9 μηνών αντίστοιχα, διατάσσοντας την άμεση έκτισή τους.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο εφεσείων μετέβη με άλλο πρόσωπο σε συνάντηση με παραπονούμενο για αγοραπωλησία ναρκωτικών μικρής αξίας. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, ο συνοδηγός του επιτέθηκε στον παραπονούμενο, αφαιρώντας του χρήματα και τραυματίζοντάς τον, ενώ ο εφεσείων αποχώρησε από τη σκηνή μαζί του.

Ο μοναδικός λόγος έφεσης αφορούσε την απόφαση του Κακουργιοδικείου να μην αναστείλει την εκτέλεση της ποινής, με την υπεράσπιση να επικαλείται το λευκό ποινικό μητρώο, τη μεταμέλεια, τη συνεργασία με τις αρχές, οικογενειακές δυσκολίες και σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το Εφετείο έκρινε ότι παρότι το πρωτόδικο δικαστήριο αναγνώρισε σειρά μετριαστικών παραγόντων και τη σοβαρότητα των αδικημάτων, δεν αξιολόγησε ορθά το σύνολο των περιστάσεων της υπόθεσης.

Όπως σημειώθηκε, ο εφεσείων δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν υπήρξε οργανωμένος σχεδιασμός από μέρους του, ενώ είχε παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα χωρίς υποτροπή.

Το Εφετείο αποφάσισε την αναστολή των ποινών φυλάκισης για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία της πρωτόδικης απόφασης, διατηρώντας ωστόσο το ύψος των ποινών ως είχε επιβληθεί πρωτοδίκως.

Πηγή: ΚΥΠΕ