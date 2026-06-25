Το νέο 21μελές Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ ανέδειξε η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της Οργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΕΛΜΕΚ, στη θέση του Προέδρου εξελέγη ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ενώ Αντιπρόεδρος αναδείχθηκε ο Κυριάκος Ματθαίου.

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Ανδρέας Μαυράτσας και Γενικού Ταμία ο Χαράλαμπος Χριστοδούλου.

Στη σύνθεση της νέας ηγεσίας της Οργάνωσης περιλαμβάνονται, επίσης, ο Στέλιος Κουτσίδης ως Οργανωτικός Γραμματέας, ο Χρίστος Πατάτας ως Βοηθός Γενικός Γραμματέας και ο Γιάννης Αντωνιάδης ως Βοηθός Γενικός Ταμίας.

Μέλη του νέου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι Μιχάλης Πολυκάρπου, Γιάννα Χατζηιωάννου, Παύλος Καζάκου, Κωνσταντίνος Κουππάρης, Πιέρος Φακλαμάς, Σταυρούλα Μέπα (Στάβη), Χρυσόστομος Μελή, Πέτρος Γάης, Ανδρέας Ευστρατίου, Λάκης Γαβριήλ, Γιώργος Γιαλλούρης, Μάριος Κανικλίδης, Αιμιλία Σταύρου και Ρένα Γιαβρή.

Πηγή: ΚΥΠΕ