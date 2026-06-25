Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη μεγάλη λίμνη της Αλυκής Λάρνακας, η οποία έχει αποκτήσει ροζ έως κοκκινωπή απόχρωση. Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται για ένα συνηθισμένο εποχικό φαινόμενο που συνδέεται με τη διαδικασία αναπαραγωγής συγκεκριμένων οργανισμών.

Η ιδιαίτερη αυτή χρωματική μεταβολή έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής, οι οποίοι καταφθάνουν στην Αλυκή για να απαθανατίσουν το μοναδικό θέαμα.

Το φαινόμενο οφείλεται στην παρουσία της γαρίδας «Αρτέμια Σαλίνα», η οποία αποτελεί βασική πηγή τροφής για τα αποδημητικά φλαμίνγκο που φιλοξενούνται στον υγροβιότοπο κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν η λίμνη είναι γεμάτη νερό. Η περιοχή αποτελεί προστατευόμενο βιότοπο του δικτύου Natura και διαθέτει αναγνωρισμένο καθεστώς προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εποχικές αλλαγές στα χρώματα της Αλυκής δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες, αναδεικνύοντας την περιοχή ως ένα από τα σημαντικότερα φυσικά αξιοθέατα της Λάρνακας και της Κύπρου γενικότερα.



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