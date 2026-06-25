Στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι μίλησε ο Δήμαρχος της Αγίας Νάπας, κ. Χρίστος Ζαννέτου με αφορμή τον «κρακτισμό» όπως ο ίδιος ανέφερε, που προκαλείται από τον μειωμένο τουρισμό. Τονίζει ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ειδικά σε υποστατικά που αφορούν και την νεολαία.

Προσθέτει ότι το φαινόμενο δημιουργεί και προβλήματα στον κόσμο που δεν θέλει να «παρενοχλείται» για υποστατικά που μπορεί να ψάξει μόνος του και να τα επισκεφτεί. Τονίζει ότι είναι μεγάλο πρόβλημα για την νεολαία, αφού μέσα από τον «κρακτισμό» δεν γίνεται μόνο διαφήμιση των υποστατικών, αλλά ταυτόχρονα γίνονται και η προσφορά άλλων υπηρεσιών για παράδειγμα, δωρεάν ποτά συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Αναφέρει χαρακτηριστικά «Αυτά γίνονται και παρενοχλείται ο κόσμος ο οποίος διακινείται ελεύθερα» . Είναι πρόβλημα το πως θα το αντιμετωπίσουμε, λέγοντας ότι το μοναδικό εργαλείο για αντιμετώπιση της κατάστασης είναι έλεγχος μετά από καταγγελία και εξώδικο.

Επίσης αναφέρει ότι η μοναδική λύση είναι το αυτόφωρο. Ο κ. Ζαννέτου τονίζει ότι ο κρακτισμός φέρνει ηχορύπανση και κατ’ επέκταση τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ο οποίος οδηγεί στο κλείσιμο των επιχειρήσεων. Προσθέτει ότι δεν θεωρεί κρακτισμό, να στέκεται κάποιος στην είσοδο του εστιατορίου του και να καλωσορίζει τον κόσμο αλλά το να ενοχλούν τον κόσμο στο δρόμο ή στις παραλίες για να τους «πουλήσουν» υπηρεσίες.

Ο κ. Πάμπος Αλεξάνδρου, εκπρόσωπος κέντρων αναψυχής της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, ανέφερε ότι το φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά από τα κέντρα αναψυχής, γίνεται από όλους και θέτει το ερώτημα κατά πόσο ένα υποστατικό μπορεί να λειτουργεί, αν μια εταιρεία παίρνει τους πελάτες και τους κατευθύνει σε συγκεκριμένα μαγαζιά και υπηρεσίες για την αναψυχή και τις δραστηριότητες τους. Λέει χαρακτηριστικά «Κρακτισμός υπάρχει, υπάρχουν νομοθεσίες τις οποίες μπορούν κάλλιστα να εφαρμόσουν». Προσθέτει ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία προβλέπει φυλακίσεις και ποινές και τονίζει ότι δεν εφαρμόζεται ακριβώς.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι: