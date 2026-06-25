Η Κύπρος φιλοξενεί την ερχόμενη εβδομάδα κρίσιμες τεχνοκρατικές συναντήσεις για το μέλλον της Γάζας, καθώς εκπρόσωποι του λεγόμενου «Board of Peace» και συναφών οργανισμών θα συναντηθούν στο νησί με στόχο να προωθήσουν την εφαρμογή του σχεδίου ανοικοδόμησης και διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη, σε μια περίοδο κατά την οποία η υλοποίηση του σχεδίου παραμένει ουσιαστικά στάσιμη λόγω ελλείψεων χρηματοδότησης, προβλημάτων ασφάλειας επί του εδάφους και της μετατόπισης του διεθνούς ενδιαφέροντος προς τη σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν.

Τι είναι το «Board of Peace»

Το «Board of Peace» δημιουργήθηκε για να επιβλέπει την εφαρμογή του μεταπολεμικού σχεδίου για τη Γάζα, το οποίο είχε προωθηθεί από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump. Η λειτουργία του έλαβε διεθνή νομιμοποίηση μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Νοέμβριο του 2025, το οποίο ενέκρινε το γενικό πλαίσιο ανοικοδόμησης, τη δημιουργία μεταβατικών διοικητικών δομών και την ανάπτυξη προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Τυπικά, το Συμβούλιο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2026. Πρόεδρός του είναι ο Τραμπ, ενώ συντονιστικό ρόλο για τη Γάζα διαδραματίζει ο πρώην ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ Nickolay Mladenov.

Η Κύπρος δεν διοργανώνει τη συνάντηση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο SigmaLive επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συγκαταλέγεται στους διοργανωτές.

Παράλληλα, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες έχουν ζητήσει κατ’ ιδίαν επαφές με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συζητήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Board of Peace, Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες που στελεχώνουν τη μεταβατική διοίκηση της Γάζας, καθώς και το Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου.

Τα μεγάλα εμπόδια

Παρά τις δεσμεύσεις για χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ανοικοδόμηση της Γάζας δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι βασικές δυσκολίες παραμένουν:

Η αργή εκταμίευση κονδυλίων.

Η ασταθής κατάσταση ασφαλείας στη Γάζα.

Ο έλεγχος σημαντικών περιοχών από το Ισραήλ.

Οι περιορισμοί στην είσοδο υλικών και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η συνεχιζόμενη παρουσία της Χαμάς και η άρνησή της να αφοπλιστεί.

Οι τεχνοκράτες αναμένεται να εξετάσουν συγκεκριμένους μηχανισμούς χρηματοδότησης, χρονοδιαγράμματα έργων και πρακτικά βήματα για την υλοποίηση του σχεδίου των 20 σημείων.

Ο ρόλος που προτείνει η Κύπρος

Η Λευκωσία συμμετέχει στο Board of Peace ως παρατηρητής και έχει ήδη καταθέσει έξι συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη της μεταπολεμικής ανάκαμψης της Γάζας.

Μεταξύ άλλων προτείνει: