Το θέμα του Συμβουλίου για την Ειρήνη και το δημοσίευμα ότι θα γίνει συνάντηση του Συμβουλίου στην Κύπρο, κλήθηκε να σχολιάσει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Όπως είπε «αυτό που μπορώ να σας αναφέρω είναι ότι το Συμβούλιο για την Ειρήνη έχει συσταθεί για την υλοποίηση του σχεδίου ανοικοδόμησης για τη Γάζα στη βάση του ψηφίσματος 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το οποίο όχι μόνο ως Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίσαμε, αλλά στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή. Σας θυμίζω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στην πρώτη διάσκεψη ανακοίνωσης αυτού του σχεδίου και είχε καταθέσει, είχε υποβάλει πρόταση οκτώ συγκεκριμένων σημείων που βασίζονται στο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ για την ταχύτερη υλοποίηση της ανοικοδόμησης της περιοχής της Γάζας».

Σημείωσε ότι, «το Συμβούλιο για τη Γάζα, για την Ειρήνη, λοιπόν, αποφάσισε αυτή η διάσκεψη να πραγματοποιηθεί στη χώρα μας. Δεν είναι η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε συνδιοργανωτής ούτε οργανωτής ασφαλώς αυτής της διοργάνωσης. Θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου, αλλά νομίζω μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε το γεγονός ότι ο διοικητικός βραχίονας αυτού του Συμβουλίου, το γεγονός ότι έχει επιλέξει τη χώρα μας, μια χώρα η οποία έχει αποδείξει στην πράξη το πόσο ωφέλιμη αλλά και το πόσες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει, αλλά και την αποδοτικότητα αυτών των πρωτοβουλιών ως προς την ανθρωπιστική υποστήριξη του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα, έχει τη δική της υψηλή σημασία».

Ερωτηθείς ποιοι θα συμμετάσχουν, ο Εκπρόσωπος είπε θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι κάποιοι εκ των οποίων έχουν, ήδη, ζητήσει συναντήσεις με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών.

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