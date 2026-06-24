Σε αναμονή της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την εξέταση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», βρίσκεται η Αστυνομία, όπως δήλωσε σήμερα ο Αρχηγός της, Θεμιστός Αρναούτης.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου στο Αρχηγείο της Αστυνομίας, η οποία πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ΥΚΑΝ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Αρχηγός της Αστυνομίας τοποθετήθηκε για την πορεία της υπόθεσης.

Ο κ. Αρναούτης ανέφερε ότι η Αστυνομία έχει ήδη παραλάβει την έκθεση, τα πρακτικά και τον κατάλογο τεκμηρίων που διαβιβάστηκαν μέσω του Εισαγγελικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας πως το υλικό βρίσκεται πλέον στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επόμενη διαδικασία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «λόγω της δηλωθείσας πρόθεσης του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμό ποινικών ανακριτών, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί. Είμαστε σε αναμονή».

Ο κ. Αρναούτης συμπλήρωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει παράλληλη διερεύνηση της υπόθεσης από την Αστυνομία, επισημαίνοντας ότι το επόμενο βήμα εξαρτάται από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Το κρατάμε και περιμένουμε οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «σίγουρα η συνδρομή της Αστυνομίας θα είναι πολύ σημαντική».



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Πηγή: ΚΥΠΕ