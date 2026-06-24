Τρεις πύργοι, στις παραλίες Μακένζι, Φοινικούδες και ΚΟΤ έκλεισαν σήμερα λόγω της συμμετοχής των ωρομίσθιων ναυαγοσωστών στην παγκύπρια απεργία του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επαρχιακός Επόπτης στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, Σάββας Ιωάννου.

Όπως είπε. «στην πόλη και επαρχία Λάρνακας εργοδοτούνται συνολικά 45 πρόσωπα εκ των οποίων 27 ναυαγοσώστες στελεχώνουν πύργους στην πόλη και επαρχία, ενώ υπάρχουν και 18 διασώστες οι οποίοι είναι στο Κέντρο Ερευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ). Σήμερα απεργούν 16 πρόσωπα και εργάζονται 11 ναυαγοσώστες, με αποτέλεσμα να κλείσουν τρεις πύργοι, στις παραλίες Μακένζι, Φοινικούδων και ΚΟΤ», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Ιωάννου είπε πως «υπάρχουν ναυαγοσωστικοί πύργοι στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να στελεχωθούν από την αρχή της σεζόν. Δυστυχώς είναι δύσκολο να εξευρεθούν ναυαγοσώστες και κάθε χρόνο αυτό γίνεται δυσκολότερο», ανέφερε. Πρόσθεσε πως «το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί μια νέα διαδικασία, η οποία εάν τελεσφορήσει ευελπιστούμε ότι από την επόμενη χρονιά, ίσως να έχουμε περισσότερο ενδιαφέρον από επαγγελματίες ναυαγοσώστες να στελεχώσουν ναυαγοσωστικούς πύργους».

Σε παρατήρηση πως όπως αναφέρουν οι ναυαγοσώστες ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι οι πολλές ώρες εργασίες και ο χαμηλός μισθός, ανέφερε πως «είναι εύλογοι οι συγκεκριμένοι προβληματισμοί, ωστόσο οι οποιεσδήποτε μεθοδεύσεις γίνονται για εξεύρεση ναυαγοσωστών και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν γίνονται σε επίπεδο Υπουργείο και με τη συνεργασία των συντεχνιών».

Σε άλλη ερώτηση ο κ. Ιωάννου απάντησε πως «επί του παρόντος για φέτος στελεχώνονται 10 ναυαγοσωστικοί πύργοι από τους 19 που υπάρχουν στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, με το κριτήριο στελέχωσης να είναι το επίπεδο της επισκεψιμότητας μιας παραλίας και στόχος η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερου κόσμου. Οι πιο απομακρυσμένες παραλίες, που δεν προσελκύουν αρκετό κόσμο, δεν στελεχώνονται, αφού δεν υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα» κατέληξε.



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Πηγή: ΚΥΠΕ