Σχεδόν οι μισοί ναυαγοσωστικοί πύργοι της Επαρχίας Λεμεσού δεν στελεχώνονται, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο υπεύθυνος της ναυαγοσωστικής μονάδας Λεμεσού, Σάκης Νικολάου. Την ίδια ώρα η Επαρχιακή Διοίκηση κάνει έκκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς στελέχωση της μονάδας.

Με αφορμή τη συμμετοχή των ναυαγοσωστών στην 24ωρη απεργία του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, σήμερα Τετάρτη, ο κ. Νικολάου μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης, συνεπεία και των μισθολογικών απολαβών τους.

Συγκεκριμένα, ανέφερε, από τα συνολικά 24 ναυαγοσωστικά σημεία, λειτουργούν μόλις τα 13, με 43 ενεργούς ναυαγοσώστες, ενώ δυο ναυαγοσωστικά σημεία είναι ανενεργά λόγω έλλειψης ναυαγοσωστικών πύργων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η 5 χιλιομέτρων δημοφιλής ακτογραμμή του Lady's Mile, όπου λειτουργεί μόνο ένας ναυαγοσωστικός πύργος, ενώ στην παραλία Πεντακώμου (Ακτή Κυβερνήτη) δεν υπάρχει καμία ναυαγοσωστική κάλυψη.

«Αυτή η υποστελέχωση είναι ανεπίτρεπτη και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των λουομένων», είπε και πρόσθεσε ότι οι ναυαγοσώστες δεν ζητούν τίποτα περισσότερο από αυτό που τους αναλογεί.

Τα αιτήματά μας είναι ξεκάθαρα, σημείωσε ο εκπρόσωπος των ναυαγοσωστών της Λεμεσού και υπέδειξε ότι αυτά αφορούν την πρόσληψη περισσότερων μόνιμων ναυαγοσωστών για την κάλυψη όλων των ανοικτών σημείων και δημιουργία 10μηνων θέσεων εργασίας στη Λεμεσό, κάτι που, όπως εκτιμά, θα προσελκύσει περισσότερα άτομα στη μονάδα.

Επιπρόσθετα, συνέχισε, οι ναυαγοσώστες ζητούν αύξηση των 12μηνων θέσεων, για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία των ναυαγοσωστικών σημείων κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αυξήσεις στους μισθούς για τα έτη 2025-2027, βελτίωση των ωφελημάτων, όπως επιδόματα, ασφαλιστική κάλυψη και συνθήκες εργασίας και τέλος, αναγνώριση της προσφοράς τους, μέσω ουσιαστικής στήριξης από την Πολιτεία.

«Η Λεμεσός είναι η καρδιά του τουρισμού και η ασφάλεια στις θάλασσές της δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη», κατέληξε στη δήλωση του ο υπεύθυνος της ναυαγοσωστικής μονάδας Λεμεσού.

Εξάλλου, από πλευράς της Επαρχιακής Διοίκησης, ο βοηθός Έπαρχος Λεμεσού, Νικόλας Τσιούλλος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι το θέμα της υποστελέχωσης είναι γενικό και γίνονται προσπάθειες να καλυφθούν οι ανάγκες μέσα από συνεχείς προσκλήσεις προς ενδιαφερόμενους.

«Έπρεπε να έχουμε 74 ναυαγοσώστες στη Λεμεσό, έχουμε 11 μόνιμους και παραμένουν κενές 26 θέσεις και συγκεκριμένα 8 επτάμηνης απασχόλησης, 14 τρίμηνης και 4 τετράμηνης» είπε και τόνισε ότι «καθώς δεν είχαμε την απαραίτητη συμμετοχή στην πρώτη πρόκληση, συνεχίζουμε την εξαγγελία προσκλήσεων και περιμένουμε τον κόσμο να ανταποκριθεί».

Κάλεσε τους ενδιαφερόμενους όπως επικοινωνήσουν στο 25806418 ή ενημερωθούν σχετικά από την ιστοσελίδα της Επαρχιακής Διοίκησης, προσθέτοντας ότι, υπό κανονικές συνθήκες απαιτούνται τέσσερα μετάλλια ναυαγοσωστικής, ωστόσο λόγω των έκτακτων αναγκών και με σχετική άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψήφιων που κατέχουν τρία μετάλλια.

Ο κ. Τσιούλλος επιβεβαίωσε ότι λειτουργούν μόλις 13 από τα συνολικά 24 σημεία ναυαγοσωστικής κάλυψης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι, αρχές Ιουλίου θα λειτουργήσει και δεύτερος ναυαγοσωστικός πύργος στην περιοχή του Lady's Mile.

Υπέδειξε, τέλος, ότι το θέμα της αναγνώρισης του επαγγέλματος και των οικονομικών απολαβών των ναυαγοσωστών δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επαρχιακής Διοίκησης.



Διαβάστε επίσης: ΥΠΕΣ: Με προσωρινή ισχύ η πρόσληψη ναυαγοσωστών χωρίς ανανέωση πιστοποίησης





Πηγή: ΚΥΠΕ