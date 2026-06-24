Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Ιουνίου, μετά από πληροφορία για εκδήλωση πυρκαγιάς στην επαρχία Λάρνακας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Καλού Χωριού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία οχήματα, εκ των οποίων δύο πυροσβεστικά, καθώς και όχημα μεταφοράς προσωπικού του Τμήματος Δασών, με στόχο την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε σκουπιδότοπο, ενώ βρίσκεται κοντά καλλιεργήσιμα χωράφια.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης εργάζονται για την οριοθέτηση και πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικημένων περιοχών ή τραυματισμούς.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.



*Φωτογραφία αρχείου



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