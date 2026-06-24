Στην επικινδυνότητα της πολυκατοικίας «Φιλάντα» στη Λάρνακα, η οποία βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν αλλοδαποί πήδηξαν από το κτήριο προκειμένου να αποφύγουν αστυνομικό έλεγχο, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι». Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα ακίνητο που παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας και απαιτεί άμεσες ενέργειες από τους ιδιοκτήτες του.»

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους εξήγησε ότι ο ΕΟΑ Λάρνακας έχει εξετάσει ενδελεχώς την κατάσταση του ακινήτου, τόσο μέσω εξωτερικών ιδιωτών μελετητών όσο και μέσω των αρμόδιων λειτουργών του οργανισμού. «Το κτήριο αυτό το έχουμε μελετήσει τόσο με εξωτερικούς μελετητές, με ιδιώτες μελετητές, όσο και με τους λειτουργούς του οργανισμού και καταλήξαμε δίνοντας προειδοποίηση στους ιδιοκτήτες για άρση επικινδυνότητας», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε ότι «το κτίριο είναι επικίνδυνο» και υπογράμμισε πως οι ιδιοκτήτες οφείλουν άμεσα να διορίσουν ιδιώτες μελετητές και να προχωρήσουν στις απαραίτητες εργασίες. «Θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες διορίζοντας ιδιώτες μελετητές και να προβούν σε μια σειρά από ενέργειες, έτσι ώστε στο κτήριο αυτό να αποκατασταθούν αυτά που πρέπει να γίνουν, να γίνουν αυτές οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να καταλήξουμε στην άρση επικινδυνότητας, που είναι το ζητούμενο και είναι αυτό το οποίο αφορά τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης», σημείωσε.

Αναφερόμενος στα αίτια που οδηγούν πολλά κτήρια σε παρόμοια κατάσταση, ο εκπρόσωπος του ΕΟΑ Λάρνακας τόνισε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά.

«Είναι κάτι το οποίο παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις αντίστοιχα και είναι δυστυχώς ένας βασικός λόγος που φτάνει ένα κτήριο στην κατάσταση που αναφερόμαστε», είπε.

Όπως εξήγησε, «όταν σε μια πολυκατοικία κάποιοι από τους ιδιοκτήτες δεν ενδιαφέρονται και δεν συμμετέχουν στη συντήρηση του κτηρίου διαχρονικά, το κτήριο αφήνεται, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα όπως στο συγκεκριμένο κτήριο».

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους στάθηκε ιδιαίτερα και στο κοινωνικό ζήτημα που προκύπτει από την εκκένωση τέτοιων οικοδομών και τη στέγαση των ενοίκων τους.«Είναι ακόμη κάτι το οποίο σαφέστατα δημιουργεί ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, η εκκένωση του κτηρίου και η στέγαση όλων αυτών των ανθρώπων. Είναι και αυτό κάτι το οποίο αναφέρουμε εδώ και αρκετές εβδομάδες. Τους τελευταίους δύο μήνες είναι ένα θέμα το οποίο συζητούμε επανειλημμένα», ανέφερε.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων.«Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όλα τα αρμόδια υπουργεία να έρθουν κοντά για να αντιμετωπιστεί από κοινού αυτό το πρόβλημα», δήλωσε.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει ανταπόκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση. «Σαφέστατα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Αναμένουμε από το Υφυπουργείο Πρόνοιας τη θέση τους, αν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή», είπε.

Αναφερόμενος στις μέχρι σήμερα ενέργειες των κρατικών και τοπικών αρχών, σημείωσε ότι ο Δήμος Λάρνακας συνέβαλε ουσιαστικά στην πρώτη περίπτωση εκκένωσης επικίνδυνου κτηρίου. «Σίγουρα ο Δήμος Λάρνακας, με βάση τις δυνατότητές του, έχει στεγάσει ανθρώπους. Στην πρώτη περίπτωση που εκκενώσαμε, το πρώτο κτήριο που εκκενώσαμε, βοήθησε με τους κοινωνικούς λειτουργούς του αλλά και με τη στέγαση κάποιων από τους ενοίκους της πολυκατοικίας αυτής», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της Πολιτικής Άμυνας πρόσφερε κάποια δωμάτια για μικρό χρονικό διάστημα για προσωρινή στέγαση των ανθρώπων αυτών».

Ωστόσο, επισήμανε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του μεγάλου αριθμού διαμερισμάτων και ενοίκων. «Αντιλαμβάνεστε ότι στην περίπτωση που αναφερόμαστε μιλάμε για μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων και μεγάλο αριθμό ατόμων που μένουν ή διαμένουν εκεί, αλλά θα πρέπει στην εκκένωση να συντονιστούν όλες οι υπηρεσίες για να μπορέσουμε ομαλά να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση», υπογράμμισε.

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