Έληξε χθες Τρίτη, 23 Ιουνίου, η διορία τριών ημερών που έδωσε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, ούτως ώστε να αρχίσουν οι διαδικασίες για άρση της επικινδυνότητας πολυκατοικίας που βρίσκεται στην περιοχή του λιμανιού Λάρνακας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας. Όπως ανέφερε πρόκειται για μεγαλύτερο κτήριο της Λάρνακας που κρίθηκε ως επικίνδυνο για κατάρρευση, αφού διαθέτει πέντε μπλοκ με 79 διαμερίσματα και δέκα καταστήματα. Οι ιδιοκτήτες τους ανέρχονται στους 90.

Πρόσθεσε ότι «η συγκεκριμένη πολυκατοικία είναι αυτή στην οποία κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στις 27 Μαΐου, ένας αλλοδαπός έχασε τη ζωή του και δύο άλλοι τραυματίστηκαν όταν πήδηξαν από τα μπαλκόνια για να αποφύγουν την σύλληψη».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε πως «οι ειδοποιήσεις επιδώθηκαν στους περίπου 90 ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας την περασμένη Παρασκευή 19 Ιουνίου, με προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών για να προχωρήσουν σε μέτρα άρσης της επικινδυνότητας της, σε διαφορετική περίπτωση θα ζητήσουμε όπως εκκενωθούν τα κτίρια στα οποία έγιναν και τοιχοκολλήσεις».

Ωστόσο, ανέφερε, «παρά το γεγονός ότι η προθεσμία έληξε χθες Τρίτη εντούτοις θα δώσουμε στου ιδιοκτήτες άλλες 2 – 3 μέρες και σε περίπτωση που ορίσουν μηχανικό για να προχωρήσουν προς ρύθμιση του προβλήματος, τότε θα τους δοθεί περισσότερο περιθώριο».

«Σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσουμε σε εκκένωση της πολυκατοικίας και εάν δεν συμμορφωθούν τότε θα απευθυνθούμε στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος», σημείωσε.

Σε άλλη ερώτηση ο κ. Χατζηχαραλάμπους απάντησε πως «λειτουργοί του Οργανισμού προχώρησαν σε επίδοση από πόρτα σε πόρτα, με αποτέλεσμα να διαπιστώσουν προσωπικά άθλιες συνθήκες στις οποίες διαβιούν αρκετοί κάτοικοι αλλά και μεγάλες παρανομίες στα διαμερίσματα πολλά από τα οποία καταλήφθηκαν παράνομα από αλλοδαπούς».

Συγκεκριμένα, πρόσθεσε, «υπάρχουν διαμερίσματα στα οποία μένουν αρκετά άτομα μέχρι και 10 πρόσωπα ενώ οι συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στα κτίρια είναι άθλιες».

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ «υπήρχαν αρκετοί ένοικοι διαμερισμάτων που έπαιρναν παράνομα ηλεκτρικό ρεύμα και γι’ αυτό το θέμα πρέπει να εμπλακεί και η Αρχή Ηλεκτρισμού και η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία».

Ταυτόχρονα, είπε, πρέπει να εμπλακούν και άλλες Υπηρεσίες όπως η Αστυνομία για να εντοπίσει αυτούς που διαμένουν παράνομα, ο Δήμος Λάρνακας για το θέμα της οχληρίας αλλά και της υγιεινής και η Πυροσβεστική Υπηρεσία γιατί έχουν κλείσει οι έξοδοι ακόμα και οι έξοδοι κινδύνου.

Σε άλλη ερώτηση απάντησε ότι «η πολυκατοικία διαθέτει πέντε μπλοκ με 79 διαμερίσματα και δέκα καταστήματα, ενώ οι ιδιοκτήτες τους ανέρχονται στους 90».

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο κτήριο της Λάρνακας που κρίθηκε ως επικίνδυνο για κατάρρευση», είπε.

Όπως είπε ο κ. Χατζηχαραλάμπους «αναμένεται ότι τις επόμενες μέρες θα προχωρήσουμε με ανάλογες ενέργειες και σε άλλες πολυκατοικίες στη Λάρνακα οι οποίες έχουν κριθεί από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από λειτουργούς του Οργανισμού, ως επικίνδυνες».

Συγκεκριμένα θα σταλούν προειδοποιήσεις στους ιδιοκτήτες άλλων 30 επικίνδυνων οικοδομών, 27 από τις οποίες είναι κατοικημένες πολυκατοικίες».

Όσον αφορά γενικά τις επικίνδυνες οικοδομές που ο ΕΟΑ Λάρνακας παρέλαβε από προηγούμενες αρμόδιες Άρχές, ο Αγγελος Χατζηχαραλάμπους είπε πως «παραλάβαμε συνολικά 563 επικίνδυνες οικοδομές».

Συγκεκριμένα παραλήφθηκαν 359 από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, 104 από τον Δήμο Λάρνακας, 23 από τον Δήμο Αραδίππου, 36 από τον Δήμο Λευκάρων, 32 από τον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού και 9 από τον Δήμο Αθηένου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε πως «μέχρι τις 12 Μαΐου 2026 υπήρχαν στο νέο εκσυγχρονισμένο Μητρώo Δυνητικά Επικίνδυνων Οικοδομών του ΕΟΑ Λάρνακας συνολικά 889 κτίρια». Από αυτά, τα 427 είναι στον Δήμο Λάρνακας, 23 στον Δήμο Αραδίππου, 80 στον Δήμο Λευκάρων, 34 στον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού, 12 στον Δήμο Αθηένου και 313 στα Συμπλέγματα Κοινοτήτων, πρόσθεσε.

Εξήγησε ακόμα ότι έχουν δοθεί σε συνεργεία του ΕΟΑ Λάρνακας και εξωτερικούς συνεργάτες 150 οικοδομές για οπτικό έλεγχο και έχει επιστραφεί ο οπτικός έλεγχος 100 κτιρίων.

«Από τους οπτικούς ελέγχους 23 κατοικημένες και 40 ακατοίκητες οικοδομές έχουν κριθεί με ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης εντός του Δήμου Λάρνακας, βρίσκονται δηλαδή στην Κατηγορία Γ», είπε.

Σε άλλη ερώτηση ο Πρόεδρος του ΕΟΑ απάντησε πως «4 πολυκατοικίες του προγράμματος Κτίζω που ήταν κατοικημένες, κηρύχθηκαν επίσης ως επικίνδυνες . Οι υπόλοιπες οικοδομές στις οποίες έγιναν οπτικοί έλεγχοι βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης». Πρόσθεσε πως «από τις 20 ακατοίκητες οικοδομές των οπτικών ελέγχων που είναι εντός του Δήμου Λάρνακας, οι 10 έχουν περιφραχθεί, ενώ το ίδιο έγινε και σε μία που βρίσκεται στον Δήμο Αραδίππου».

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους εξήγησε επίσης ότι «ο Οργανισμός προχωρά με περαιτέρω επικαιροποίηση των μητρώων των φερόμενων επικίνδυνων οικοδομών προηγούμενων αρμόδιων αρχών και δημιουργείται ψηφιακό αρχείο».

Ακόμα γίνονται διαδικασίες σύναψης συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών και προμηθειών, μεταξύ των οποίων εμπειρογνώμονες, ταμπέλες, περιφράξεις και αυτοκόλλητα, λαμβάνονται άμεσα μέτρα προστασίας και άρσης επικινδυνότητας όπου απαιτείται, ενώ συνεχίζονται οι οπτικοί έλεγχοι και οι τεχνικές εκθέσεις» είπε.

Σημείωσε ακόμα πως «ο εκάστοτε μελετητής που πραγματοποιεί οποιοδήποτε έλεγχο σε επικίνδυνη ή δυνητικά επικίνδυνη οικοδομή, πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες συστάσεις, ενώ γίνεται κατάταξη επικινδυνότητας οικοδομών βάσει Τεχνικής Έκθεσης Οπτικού Ελέγχου και ευρημάτων ενεργειών προηγούμενων αρμόδιων Αρχών όπως προκύπτουν από τους Διοικητικούς φακέλους. Γίνεται επίσης δευτεροβάθμιος έλεγχος όπου απαιτείται, ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες των επικίνδυνων οικοδομών και τους καλούμε για άμεση άρση της επικινδυνότητας στη βάση των προνοιών του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου».

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηχαραλάμπους «λαμβάνονται επίσης μέτρα άρσης επικινδυνότητας ή/και εκκένωσης οικοδομών αν απαιτείται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, βάσει βαθμού επικινδυνότητας και διαθέσιμου προϋπολογισμού και ενώ όπου απαιτείται επιβάλλονται άλλα μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μεταξύ των οποίων επιβολή διοικητικού προστίμου ή και δικαστικά μέτρα».

Ερωτηθείς για τους οπτικούς ελέγχους που έγιναν σε 100 οικοδομές ο κ. Χατζηχαραλάμπους απάντησε ότι «από τους 100 οπτικούς ελέγχους που έχουν επιστραφεί 33 κατοικημένες οικοδομές βρίσκονται στις κατηγορίες Α, δηλαδή επικίνδυνη οικοδομή με μικρές βλάβες/αστοχίες, Β δηλαδή επικίνδυνη οικοδομή με εκτεταμένες ζημιές χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης της και Γ, δηλαδή επικίνδυνη οικοδομή με ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης».

Εξήγησε επίσης πως «8 οικοδομές ανήκουν στην κατηγορία Α, 2 στην κατηγορία Β και 23 στη κατηγορία Γ. Από τις συνολικά 64 ακατοίκητες οικοδομές οι 8 είναι στην κατηγορία Α, οι 16 στην κατηγορία Β και οι 40 στην κατηγορία Γ, ενώ τρεις οικοδομές κατεδαφίστηκαν ή ανακαινίστηκαν».

Κληθείς να αναφέρει αναλυτικά ανά Δήμο τις κατοικημένες οικοδομές που βρίσκονται στην κατηγορία Γ, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, είπε πως «21 βρίσκονται στον Δήμο Λάρνακα, 1 στο Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού και 1 στην Πύλα».

«Από τις ακατοίκητες οικοδομές στον Δήμο Λάρνακας εντοπίστηκαν 20, στον Δήμο Λευκάρων 12, στον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού 5 και από μία στους Δήμους Αραδίππου και στην Κοινότητα Πύλας», κατέληξε.



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Πηγή: ΚΥΠΕ