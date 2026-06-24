Οι αστυνομικές αρχές της Κύπρου εντόπισαν τη σορό του 22χρονου Μπανγκλαντεσιανού φοιτητή Shahriar Ahmed Emon, δέκα ημέρες μετά την εξαφάνισή του ενώ είχε μεταβεί για εργασία στη Λάρνακα. Η σορός του, σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, βρέθηκε θαμμένη σε περιοχή της Κοφίνου την Κυριακή. Ο νεαρός αγνοείτο από τις 9 το βράδυ της 11ης Ιουνίου.

Από το βράδυ της εξαφάνισής του μέχρι και την ανεύρεση της σορού του, άγνωστα πρόσωπα χρησιμοποιούσαν το κινητό του τηλέφωνο για να επικοινωνούν μέσω WhatsApp με τον πατέρα του, Nasir Mia, απαιτώντας λύτρα ύψους 35.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 5 εκατομμύρια τάκα Μπανγκλαντές.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το θύμα αναγνωρίστηκε ως ο Shahriar Ahmed, γιος του Nasir Mia, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Η οικογένεια κατάγεται από το χωριό Lochanpur της επαρχίας Raipura, στην περιοχή Narsingdi του Μπανγκλαντές. Ο Shahriar ήταν ο μεγαλύτερος από τρία αδέλφια και είχε μεταβεί στην Κύπρο πριν από τρεις μήνες με φοιτητική βίζα. Διέμενε στην περιοχή της Ορόκλινης στη Λάρνακα.

Η κυπριακή Αστυνομία προχώρησε την Κυριακή στη σύλληψη ενός 22χρονου Μπανγκλαντεσιανού, του Shahin Babu, ως υπόπτου για συμμετοχή στη δολοφονία του Shahriar. Σύμφωνα με συγγενείς του θύματος, οι οποίοι επικαλούνται την Αστυνομία, τόσο η σορός όσο και το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία εντοπίστηκαν έπειτα από πληροφορίες που παρείχε ο συλληφθείς. Οι Αρχές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιώσει από ποια περιοχή του Μπανγκλαντές κατάγεται ο ύποπτος.

Όπως αναφέρουν συγγενικά πρόσωπα στα τοπικά μέσα επικαλούμενα την αστυνομική έρευνα, ο Shahriar δολοφονήθηκε το ίδιο βράδυ που εξαφανίστηκε. Αφού δέχθηκε θανατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι, οι δράστες φέρονται να έθαψαν τη σορό του. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η Αστυνομία εντόπισε στην κατοχή του υπόπτου το κινητό τηλέφωνο του θύματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά την ανάκριση ο νεαρός φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στο έγκλημα.

Μέλη της οικογένειας του Shahriar αναφέρουν ότι ο 22χρονος είχε μεταβεί στην Κύπρο λίγο μετά το τέλος του Ραμαζανιού με φοιτητική βίζα και είχε εγγραφεί διαδικτυακά σε πανεπιστήμιο της χώρας. Η παραμονή του στο εξωτερικό απαιτούσε μηνιαία οικονομική στήριξη από την οικογένεια, ύψους 40.000 έως 50.000 τάκα. Για τον λόγο αυτό αναζητούσε εργασία, ώστε να καλύπτει μόνος του τα έξοδά του και να μην επιβαρύνει πλέον τους οικείους του.

Η τελευταία επικοινωνία του με τη μητέρα του έγινε το απόγευμα της 11ης Ιουνίου. Της ανέφερε ότι είχε εξασφαλίσει εργασία σε νυχτερινή βάρδια και της ζήτησε να προσευχηθεί για εκείνον. Ενημέρωσε επίσης τον πατέρα του, που ζει στην Ελλάδα, καθώς και τον συγκάτοικό του στην Κύπρο, Raihan Mia, ο οποίος κατάγεται από το ίδιο χωριό.

Ο Raihan τον συμβούλευσε να του αποστείλει την τοποθεσία του χώρου εργασίας και να επικοινωνήσει μαζί του σε περίπτωση προβλήματος. Ο Shahriar έφτασε στον χώρο εργασίας γύρω στις 9 το βράδυ τοπική ώρα και έστειλε μέσω WhatsApp την τοποθεσία του. Λίγο αργότερα ο Raihan απάντησε με μήνυμα επιβεβαίωσης, όμως αυτό δεν παραδόθηκε ποτέ. Θεώρησε ότι ο φίλος του ίσως ήταν απασχολημένος με την εργασία του.

Περίπου στις 10 το βράδυ, ο πατέρας του Shahriar έλαβε μήνυμα από τον λογαριασμό WhatsApp του γιου του. Το μήνυμα ανέφερε: «Έχουμε απαγάγει τον γιο σου. Αν θέλεις να τον πάρεις πίσω, πρέπει να πληρώσεις 35.000 ευρώ. Αν πληρώσεις, θα τον πάρεις πίσω. Αν όχι, θα του αφαιρέσω τα μάτια και τα νεφρά και θα τα πουλήσω».

Η οικογένεια ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό, ωστόσο αρχικά θεώρησε ότι ο λογαριασμός του νεαρού είχε παραβιαστεί από χάκερ.

Την επόμενη ημέρα ο Shahriar δεν επέστρεψε από την εργασία του. Ο Raihan απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε την εξαφάνισή του. Παρά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν ακόμη και στο σημείο που είχε αποστείλει ο νεαρός, δεν εντοπίστηκαν ίχνη του. Την ίδια ώρα, ο λογαριασμός WhatsApp του παρέμενε συνεχώς ενεργός και οι άγνωστοι συνέχιζαν καθημερινά να απαιτούν χρήματα από την οικογένεια.

Ο αδελφός του θύματος, Nayan Ahmed, δήλωσε ότι όταν κατέστη σαφές πως οι Αρχές δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τον Shahriar, η οικογένεια αποφάσισε να διαπραγματευτεί με τους απαγωγείς. Όπως ανέφερε, μετά από παζάρια συμφωνήθηκε η καταβολή ποσού 500.000 τάκα Μπανγκλαντές.

«Την Κυριακή το απόγευμα πήγαμε στην τράπεζα για να στείλουμε τα χρήματα. Ζητήσαμε όμως να μιλήσουμε έστω μία φορά με τον Shahriar και εκείνοι αρνήθηκαν. Επιστρέψαμε από την τράπεζα χωρίς να προχωρήσουμε στην πληρωμή. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ είδα στο Facebook ότι η κυπριακή Αστυνομία είχε εντοπίσει τη σορό του αδελφού μου. Την ίδια πληροφορία επιβεβαίωσαν και ο Raihan μαζί με γνωστούς μας στην Κύπρο», ανέφερε.

Η μητέρα του θύματος, Papia Begum, εμφανώς συγκλονισμένη, ζήτησε την απόδοση δικαιοσύνης για τη δολοφονία του γιου της.

«Θέλω να τιμωρηθούν όσοι σκότωσαν το παιδί μου. Σας παρακαλώ, φέρτε τη σορό του πίσω στη χώρα με νόμιμο τρόπο. Θέλω να τον αγγίξω για μία τελευταία φορά», δήλωσε με δάκρυα στα μάτια.

Από την πλευρά του, ο διοικητικός επικεφαλής της επαρχίας Raipura, Md. Masud Rana, επιβεβαίωσε ότι οι τοπικές αρχές ενημερώθηκαν για την ανεύρεση της σορού του φοιτητή στην Κύπρο.

«Έχουμε λάβει πληροφορίες για τον εντοπισμό της σορού του Shahriar, ο οποίος είχε μεταβεί στην Κύπρο για σπουδές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουμε λάβει επίσημη ενημέρωση από την πρεσβεία της Κύπρου. Επίσης, η οικογένεια δεν έχει ακόμη επικοινωνήσει μαζί μας. Εφόσον ζητηθεί η συνδρομή μας, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα μέσω του αρμόδιου υπουργείου», δήλωσε.

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