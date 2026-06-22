Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε τη Δευτέρα ο 22χρονος ύποπτος που συνελήφθη σε σχέση με τη στυγερή δολοφονία του 22χρονου φοιτητή από το Μπαγκλαντές, Shahruar Ahmed Emon. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για κράτηση του υπόπτου, προκειμένου να συνεχιστούν οι εξετάσεις γύρω από την υπόθεση που συγκλονίζει την κοινή γνώμη. Οι ανακριτές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός φοιτητής έχασε τη ζωή του.

Εναντίον του υπόπτου, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε διέμενε παράνομα στην Κύπρο, διερευνάται υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί πρόσωπο σε βαριά βλάβη, αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό, εκβιασμό, απαίτηση περιουσίας με απειλές, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν κατά τον μήνα Ιουνίου στην επαρχία Λάρνακας.

Εξάλλου, σήμερα διενεργήθηκε η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Δρ. Νικόλα Χαραλάμπους, ο θάνατος του θύματος προήλθε από πέντε χτυπήματα από μαχαίρι και στραγγαλισμό.

Σύμφωνα με όσα λέχθηκαν στο δικαστήριο, ο ύποπτος ανέφερε ότι γνώρισε το θύμα την 07/06/2026 ενώ ήταν και οι δύο επιβάτες σε λεωφορείο. Κατά την διάρκεια της παραμονής τους εντός του λεωφορείου ο ύποπτος και το θύμα είχαν συζήτηση μεταξύ τους. Κατά την διάρκεια της συζήτησης το θύμα ζήτησε από τον ύποπτο εάν θα μπορούσε να τον βοηθήσει για εξεύρεση εργασίας, γεγονός και για το οποίο αντάλλαξαν τηλέφωνα. Παράλληλα ο ύποπτος ζήτησε από το θύμα όπως του παρέχει wifi hotspot, με το θύμα να να αρνείται και στην συνέχεια να τον προσβάλλει λεκτικά αναφέροντας του «όχι είσαι φτωχός, εσύ ήρθες από τα κατεχόμενα». Να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της συνομιλίας του ο ύποπτος συμπέρανε ότι το θύμα προέρχεται από εύπορη οικογένεια. Ακολούθως αποβιβάστηκαν από το λεωφορείο και κατευθύνθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Όπως λέχθηκε περαιτέρω, ο ύποπτος ανέφερε ότι την 09/06/2026 μετέβηκε σε σούπερμαρκετ και αγόρασε μαχαίρι, το οποίο θα χρησιμοποιούσε για να σκοτώσει το θύμα. Την 11/06/2026 ο ύποπτος επικοινώνησε με το θύμα προσποιούμενος ότι του είχε βρει κενή θέση εργασίας για το οποίο θα πληρωνόταν 50 ευρώ ημερησίως. Την ίδια ημέρα και περί τις βραδινές ώρες το θύμα μετέβηκε στην περιοχή Κοφίνου για να συναντήσει τον ύποπτο, όπου αφού πορεύθηκαν πεζοί προς το Σφαγείο της περιοχής Κοφίνου ο ύποπτος χρησιμοποίησε το μαχαίρι που αγόρασε, επιτέθηκε και μαχαίρωσε με πολλαπλά χτυπήματα το θύμα και στην συνέχεια τον στραγγάλισε με την χρήση ρουχισμού. Στην συνέχεια τον μετέφερε, τραβώντας τον στο σημείο όπου εντοπίστηκε το θύμα και αφού το θύμα ήταν ακόμα ζωντανός με την χρήση ρουχισμού τον στραγγάλισε, μέχρι να πεθάνει.

Ακολούθως ο ύποπτος "σκέπασε το θύμα με άχυρο για να μην εντοπιστεί και στην συνέχεια παρέλαβε το σακίδιο και το πέταξε αριστερά του δρόμου".

Ανέφερε επίσης ότι "το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για να μαχαιρώσει το θύμα το πέταξε σε σημείο όπου υπέδειξε σε μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο".

Επίσης "υπέδειξε στα μέλη του ΤΑΕ το σακκάκι που φορούσε καθότι είχε αίματα από το θύμα το οποίο είχε κρύψει αριστερά του δρόμου σε χωράφι".

Ακολούθως "αφού παρέλαβε το κινητό τηλέφωνο του θύματος πήγε στο τόπο όπου διέμενε, έπλυνε τα χέρια και τα παπούτσια του αφού ήταν λερωμένα με αίμα του θύματος".

Στην συνέχεια προσπάθησε να συνομιλήσει με τον πατέρα του θύματος ζητώντας ως αντάλλαγμα για την ζωή του θύματος να του καταβληθεί χρηματικό ποσό.

Επίσης να σημειωθεί ότι "κατά την διάρκεια της ιατροδικαστικής έρευνας εντοπίστηκαν στην κατοχή του υπόπτου και συγκεκριμένα εντός του αριστερού παπουτσιού του υπόπτου που έφερε κατά την στιγμή της σύλληψης, προσωπικά αντικείμενα του θύματος, ήτοι δύο κάρτες επιβίβασης, καθώς και πιστωτική κάρτα εμπορικής τράπεζας όπου έγραφαν επάνω το ονοματεπώνυμο του θύματος".

Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη και υπολείπεται μεγάλο ανακριτικό έργο καθώς αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις, να εξεταστούν κλειστά κυκλώματα βιντεοπαρακολούθησης, να ληφθεί συμπληρωματική κατάθεση από τον ύποπτο με την βοήθεια διερμηνέα και να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί του. Αναμένεται επίσης να γίνει άρση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και τα κινητά τηλέφωνα του δράστη και του θύματος να σταλούν για δικανικές εξετάσεις ενώ αναμένεται να εκδοθούν διατάγματα αποκάλυψης τραπεζικών δεδομένων. Επίσης θα διερευνηθεί ο χώρος διαμονής του υπόπτου.

Το δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 8 ημερών.

(Στη φωτογραφία απεικονίζεται το θύμα, ο 22χρονος φοιτητής Shahruar Ahmed Emon από το Μπαγκλαντές)

Διαβάστε επίσης: Δολοφονία φοιτητή: Τον μαχαίρωσε πέντε φορές και τον στραγγάλισε

Πηγή: ΚΥΠΕ