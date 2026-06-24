Ο καύσωνας που πλήττει μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης και ευθύνεται για περισσότερους από 40 θανάτους, μόνο στη Γαλλία, οφείλεται σε ένα καιρικό μοτίβο γνωστό ως «Εμποδισμός Τύπου Ωμέγα».

Μιλώντας για το θέμα στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο Λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αντρέας Χρυσάνθου, ανέφερε πως πρόκειται για ένα μοτίβο όπου υψηλές πιέσεις βρίσκονται μεταξύ δύο χαμηλών κέντρων χαμηλής πίεσης.

Όπως ανέφερε, αυτή η κατάσταση επηρεάζει έμμεσα και την Κύπρο, καθώς αυτή η έξαρση υψηλών πιέσεων, σε εμάς έχει ουσιαστικά το αντίθετο αποτέλεσμα.

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«Έχουμε μια σφήνα γενικά χαμηλών πιέσεων πέραν της εποχικής χαμηλής πίεσης στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα να κατεβαίνουν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κάπως πιο ψυχρές, πιο δροσερές αέριες μάζες από τον βορρά», σημείωσε.

Οι ήπιες συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο, θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες.

Ωστόσο, το καλοκαίρι αναμένεται να είναι δύσκολο τους επόμενους δύο μήνες.

Αυτές οι εξάρσεις υψηλών πιέσεων από την Αφρική, είπε, γίνονται όλο και πιο έντονες, όλο και πιο συχνές ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη.