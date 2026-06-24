Το πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τις θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές να αγγίζουν ή ακομα και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς κελσίου. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν έκτακτα μέτρα αφού η παρατεταμένη ζέστη αυξάνει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, τις υποδομές και το περιβάλλον.

Στη Γαλλία η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, με μεγάλο αριθμό περιφερειών να βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο συναγερμού. Στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις έχουν δημιουργηθεί χώροι δροσιάς και συστήματα ψεκασμού νερού, ενώ εκατοντάδες σχολεία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή εφαρμόζουν τροποποιημένο ωράριο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Σύμφωνα με τη Météo-France, στο 20% της χώρας η θερμοκρασία ξεπέρασε το όριο των 40°C. Οι υψηλές τιμές αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη. Η Δευτέρα καταγράφηκε ως η θερμότερη ημέρα και νύχτα από το 1947, όταν άρχισαν οι επίσημες μετρήσεις.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί, από τις 18 Ιουνίου έχουν χάσει τη ζωή τους 40 άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να δροσιστούν σε ποτάμια, λίμνες και κανάλια, με τα περισσότερα θύματα να είναι νεαρής ηλικίας. Την ίδια στιγμή, δύο παιδιά ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών πέθαναν αφού εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Ο καύσωνας άφησε περίπου 68.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη δυτική Γαλλία την περασμένη Τετάρτη, δήλωσαν οι αρχές και είναι η πρώτη μεγάλη διακοπή ρεύματος στη χώρα από την τελευταία περίοδο ακραίων καιρικών φαινομένων.

☀️ DIRECT - #Canicule : 23 heures, environ 27 °C en cours à Paris.



👉 De ce fait, les Parisiens sont de sortie ce vendredi soir, notamment sur les quais de Seine, près du Pont Neuf. (Tiktok) #Chaleur pic.twitter.com/GDMGB66xVz — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) June 19, 2026

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στη Βρετανία, όπου οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πρωτοφανείς θερμοκρασίες για τον μήνα Ιούνιο. Σε πολλές περιοχές της Αγγλίας ο υδράργυρος αναμένεται γύρω στους 38 βαθμούς, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι λεγόμενες «τροπικές νύχτες» κατά τις οποίες η θερμοκρασία παραμένει πάνω από τους 20 βαθμούς δυσχεραίνοντας την ξεκούραση και επιβαρύνοντας κυρίως τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Το Βρετανικό Met Office έχει προειδοποιήσει για τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών και για αυξημένο κίνδυνο διακοπών ρεύματος και υπηρεσιών όπως η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση και οι κινητές επικοινωνίες. Η κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο προέτρεψε τους ανθρώπους να αποφύγουν τα ταξίδια την Τετάρτη και την Πέμπτη και προειδοποίησαν όσους το κάνουν να «προετοιμαστούν για ένα διαταραγμένο ταξίδι». Επίσης, η Eurostar ακύρωσε τέσσερα τρένα που είχαν προγραμματιστεί να εκτελούν δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού την Τετάρτη και την Πέμπτη «λόγω των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών».

Alla vigilia dell'inizio ufficiale dell'estate, già ora il caldo anomalo si fa sentire. Sabato sono 5 le città classificate col bollino rosso dal Ministero della Salute: domenica saranno 8. pic.twitter.com/7jbqjgi8pP — Tg3 (@Tg3web) June 20, 2026

Στην Ιταλία, ο αφρικανικός αντικυκλώνας επηρεάζει πολλές πόλεις. Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία δημιουργούν συνθήκες έντονης δυσφορίας με την αισθητή θερμοκρασία να θυμίζει τροπικά κλίματα. Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας κήρυξε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις για την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένου του Μιλάνου και της Ρώμης. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Παράλληλα, στην Ισπανία και ιδιαίτερα στην Ανδαλουσία οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 45 βαθμούς κελσίου στην Κανταβρία και τη Χώρα των Βάσκων στα βόρεια. Κάποια ανακούφιση από τον καύσωνα θα μπορούσε να αρχίσει να έρχεται από τη δυτική Ευρώπη αργότερα σήμερα, δήλωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας και πρόσθεσε ότι οι θερμοκρασίες θα πέσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μέχρι το απόγευμα, μόνο τμήματα της Χώρας των Βάσκων στο βορρά θα εξακολουθούν να συμπεριλμβάνονται στην κόκκινη προειδοποίηση. Την Πέμπτη κανένα μέρος της Ισπανίας δεν θα βαθμολογηθεί ούτε με κόκκινο ούτε με πορτοκαλί.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Πορτογαλίας έθεσε τρία διαμερίσματα σε «πορτοκαλί συναγερμό», καθώς οι προβλέψεις μιλούν για θερμοκρασίες 42 βαθμών κελσίου. «Η κατάσταση είναι πραγματικά χειρότερη από παλιά. Όμως αντέχουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να προσαρμοστούμε στη ζέστη. Είναι πραγματικά δύσκολο να αντέξουμε τέτοια ζέστη» είπε μια 75χρονη γυναίκα σε τοπικό σταθμό της χώρας.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η συχνότερη εμφάνιση τέτοιων ακραίων καιρικών φαινομένων συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Όπως υπογραμμίζουν, οι καύσωνες γίνονται ολοένα πιο έντονοι και μεγαλύτερης διάρκειας επηρεάζοντας ακόμη και περιοχές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν λιγότερο ευάλωτες. Παράλληλα, η παρατεταμένη ζέστη επιταχύνει την τήξη των παγετώνων στις Άλπεις, προκαλώντας περισσότερες ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, πολλές ευρωπαϊκές χώρες προετοιμάζονται για ένα απαιτητικό καλοκαίρι ενώ παράλληλα οι ειδικοί τονίζουν ότι η προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη.