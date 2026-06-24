Τροχαία οδική σύγκρουση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον δρόμο Ακρούντας - Διερώνας, στην επαρχία Λεμεσού, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στις 12:39 λήφθηκε κλήση για το περιστατικό και ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου με όχημα και ομάδα διάσωσης.

Όπως αναφέρεται, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να παρεκκλίνει της πορείας του και να ακινητοποιηθεί σε πλάγια θέση μέσα σε χαντάκι, παραπλεύρως του δρόμου.

Η ομάδα διάσωσης της Πυροσβεστικής προχώρησε στην ασφαλή ανάσυρση του οδηγού από το όχημα, χρησιμοποιώντας εξάρτυση διάσωσης. Ακολούθως, ο οδηγός μεταφέρθηκε από συγγενικό του πρόσωπο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται.



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