Για το πρόβλημα της εμφάνισης του λαγοκέφαλου στις θάλασσες της Κύπρου μίλησε στο Ράδιο Πρώτο επαγγελματίας ψαράς.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρήστος εξήγησε ότι το πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο ξεκίνησε στην Κύπρο εδώ και μια δεκαετία, σημειώνοντας ότι «είναι μέσα στη ζωή μας, εμείς το έχουμε συνηθίσει. Κάνουν τεράστια ζημιά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά όσον αφορά σε αυτά που βλέπουμε στο Facebook και στην τηλεόραση στην Ελλάδα, πρέπει να είναι «παλικάρια» οι λαγοκέφαλοι εκεί. Βγαίνουν στην παραλία και τους δαγκώνουν στις ξαπλώστρες; Για όνομα του Θεού. Τόσα χρόνια τέτοιο πράγμα ποτέ δεν άκουσα και είμαστε μέσα στη θάλασσα μέρα νύχτα. Θέλουν να φοβίσουν τον κόσμο; Κάνουν κακό στον τόπο τους».

Εξέφρασε παράλληλα τις ευχαριστίες του στο Τμήμα Αλιείας και το αρμόδιο Υπουργεία γιατί μόλις φάνηκε ο λαγοκέφαλος, ήρθαν πάνω στις βάρκες και είδαν το πρόβλημα. Τότε άρχισε βοήθεια, αρχικά πλήρωναν ένα ευρώ τον ένα. Τώρα είναι 4,75 ευρώ το κιλό. Ένας λαγοκέφαλος μπορεί να στοιχίζει και 5 – 6 κιλά». Σημείωσε ότι εξολοθρεύονται κατά μεγάλους αριθμούς στις κυπριακές θάλασσες.

Επεσήμανε ότι η συλλογή των λαγοκέφαλων που εγκλωβίζονται γίνεται οργανωμένα και λειτουργούν στο πλαίσιο ομάδας. Όταν μαζευτούν αρκετοί, τους μεταφέρουν στην Κοφίνου και τους καίνε σε καυστήρα.

Πρόσθεσε ότι το εν λόγω ψάρι δεν το συναντάς στα ρηχά αλλά στις θάλασσες μας υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί. Αποκάλυψε δε ότι πρώτη φορά ακούει για επίθεση από λαγοκέφαλο.

Εξήγησε ότι η επιδότηση για τους λαγοκέφαλους αφορά μόνο τους επαγγελματίες ψαράδες.

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