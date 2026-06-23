Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αποφάσισε την Τρίτη, έπειτα από τριήμερη πολύωρη διαδικασία, όπως παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη του ο 44χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα, ο οποίος είναι κατηγορούμενος σε υπόθεση απόσπασης δεκάδων χιλιάδων ευρώ από ηλικιωμένο, μαζί με 42χρονο επιχειρηματία από τη Λευκωσία, 49χρονο υπόδικο και 45χρονη.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι είχαν παραπεμφθεί την περασμένη Παρασκευή 19 Ιουνίου σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, που θα συνεδριάσει στις 3 Αυγούστου.

Για την κράτησή ή όχι του εν λόγω επιχειρηματία, που είναι κατηγορούμενος και σε υπόθεση φερόμενου επηρεασμού μάρτυρα για τους πυροβολισμούς της 17ης Ιανουαρίου 2026 στη Λάρνακα, ο συνήγορός του, Αντώνης Δημητρίου, είχε φέρει ένσταση.

Συγκεκριμένα σε χθεσινή του αγόρευση ο κ. Δημητρίου είχε κάνει λόγο για άνιση μεταχείριση του πελάτη του, με δεδομένο πως άλλοι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν, υπό όρους, ελεύθεροι, ενώ άφησε αιχμές για τους χειρισμούς της Αστυνομίας.

Από τη μεριά της η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής είχε ζητήσει όπως ο 44χρονος παραμείνει υπό κράτηση, κάνοντας λόγο για κίνδυνο επηρεασμού μαρτύρων.

Στην απόφαση του το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ενέκρινε το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, αφού αποφάνθηκε «πως υπάρχει κίνδυνος για επηρεασμό μαρτυρίας σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος».

Η 45χρονη αφέθηκε ελεύθερη με τους ακόλουθους όρους: 150 χιλιάδες ευρώ με αξιόχρεο εγγυητή, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, να τοποθετηθεί στο stop list και να υπογράφει δύο φορές την εβδομάδα στον αστυνομικό σταθμό Ορόκλινης.

Ο 42χρονος αφέθηκε ελεύθερος με τους ακόλουθους όρους: 110 χιλιάδες ευρώ με αξιόχρεο εγγυητή, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, να τοποθετηθεί στο stop list και να υπογραφεί δύο φορές την εβδομάδα στον αστυνομικό σταθμό Αγίου Δομετίου και 70 χιλιάδες ευρώ μετρητά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 49χρονος είναι υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές για άλλες υποθέσεις που δικάζονται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας.

Η υπόθεση αφορά σε καταγγελία πολίτη, ο οποίος υποστηρίζει ότι για χρόνια δεχόταν πιέσεις, απειλές και οικονομική εκμετάλλευση από άτομα που φέρονται να δρούσαν οργανωμένα.

Οι ανακριτές εξετάζουν μεγάλο όγκο στοιχείων, μεταξύ των οποίων τραπεζικές συναλλαγές, επιταγές, συμβόλαια και καταθέσεις.

Οι δύο άνδρες ηλικίας 44 και 49 ετών και η 45χρονη γυναίκα αντιμετωπίζουν συνολικά 14 κατηγορίες, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, αρπαγή ή παράνομη στέρηση ελευθερίας, απόσπαση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, εκβίαση, απειλές, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο 42χρονος αντιμετωπίζει 11 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, αρπαγή ή στέρηση ελευθερίας ατόμου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, πρόκληση εκτέλεσης εγγράφου με ψευδείς παραστάσεις, εκβίαση, απειλές, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβίαση του ορίου συναλλαγών μεγάλων ποσών σε μετρητά έναντι αγαθών ή υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι ποινικές διώξεις έχουν καταχωρηθεί εναντίον 49χρονου και άντρα 51 ετών σε ξεχωριστή αλλά συνδεδεμένη υπόθεση, η οποία αφορά φερόμενη παρεμπόδιση αστυνομικής έρευνας και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος.

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Πηγή: ΚΥΠΕ