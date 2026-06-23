Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε, την Τρίτη, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 30χρονου υπόπτου, ινδικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με περίπου οκτώ κιλά οπιούχων ναρκωτικών, που εντοπίστηκαν σε δέμα εταιρείας ταχυμεταφορών.

Ο 30χρονος φέρεται ως ο παραλήπτης του πακέτου, που περιείχε 40 νάιλον συσκευασίες, με αριθμό αποξηραμένων λοβών παπαρούνας, του φυτού «μήκων η υπνοφόρος». Συνελήφθη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ΥΚΑΝ.

Ο ύποπτος φέρεται να αρνείται ανάμειξη στην υπόθεση και δίνει διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι διερευνώνται.

Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο ενέκρινε το αίτημα των αστυνομικών ανακριτών για την 8ήμερη κράτησή του, για αδικήματα που σχετίζονται με συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό την προμήθεια σε άλλα άτομα.

Πηγή: ΚΥΠΕ