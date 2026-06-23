Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε σήμερα ότι η Κυβέρνηση επενδύει για ικανοποίηση των αναγκών των Μαρωνιτών με σειρά αποφάσεων, πολιτικών και δράσεων για το κοινό καλό.

Ο Πρόεδρος μιλούσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του την Τρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Εκπρόσωπο των Μαρωνιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Πέτρο Νακούζη.

Ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού συνεχάρη τον κ. Νακούζη για την εκλογή του, «αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για τα θέματα που αφορούν τη μαρωνιτική θρησκευτική ομάδα και τη βούληση της Κυβέρνησης για επίλυση τους».

Σημείωσε, επίσης, ότι η Κυβέρνηση επενδύει για ικανοποίηση των αναγκών των Μαρωνιτών με σειρά αποφάσεων, πολιτικών και δράσεων για το κοινό καλό.

Επεσήμανε ακόμη την πολύ καλή συνεργασία με την Εκκλησία των Μαρωνιτών, καθώς και τη συνεχή βούληση της Κυβέρνησης για στενό συντονισμό με τον Εκπρόσωπο της θρησκευτικής ομάδας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για διευκόλυνση του έργου του.

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Πηγή: ΚΥΠΕ