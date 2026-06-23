Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας για τα δημοσιεύματα και τις αναφορές για ενδεχόμενη κατάχρηση της διαδικασίας παροχής Διευκολύνσεων από υποψήφιους των Παγκύπριων Εξετάσεων.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα και αναφορές στα ΜΜΕ για ενδεχόμενη κατάχρηση της διαδικασίας παροχής Διευκολύνσεων από Υποψηφίους των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης Σχετικά με δημοσιεύματα και αναφορές στα ΜΜΕ για ενδεχόμενη κατάχρηση της διαδικασίας παροχής διευκολύνσεων από υποψηφίους των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ενημερώνει για τα εξής:

Οι διευκολύνσεις σε υποψηφίους παρέχονται από την Ειδική Επιτροπή για Παροχή Διευκολύνσεων, η οποία προβλέπεται από τον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμο του 2017 (Ν. 14(I)/2017), όπως αυτός τροποποιήθηκε αργότερα και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12 του υπό αναφορά Νόμου.

Οι διευκολύνσεις αποτελούν μια σημαντική θεσμοθετημένη διαδικασία, η οποία διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή των υποψηφίων με τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες, στη βάση της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης. Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να στηρίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες που πραγματικά χρειάζονται τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν δίκαια και με όρους ισότητας.

Ταυτόχρονα, η αξιοπιστία και το κύρος των Παγκύπριων Εξετάσεων αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, το ΥΠΑΝ εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης των αιτημάτων, στη βάση τεκμηριωμένων αξιολογήσεων και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2026, η Ειδική Επιτροπή για Παροχή Διευκολύνσεων προχώρησε στην έγκριση παροχής επιπρόσθετου χρόνου κατά τη διάρκεια εξέτασης σε όσους υποψηφίους είχαν αιτηθεί τη διευκόλυνση αυτή, νοουμένου ότι αυτή τους είχε εκ των προτέρων παραχωρηθεί από τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου του 1999 (Ν. 113(I)/1999) όπως αυτός τροποποιήθηκε αργότερα. Πέραν αυτών, η Ειδική Επιτροπή προχώρησε στην παροχή της διευκόλυνσης αυτής σε πέντε (5) υποψηφίους, οι οποίοι/ες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης των ιατρικών πιστοποιητικών τους.

Μέχρι στιγμής το ΥΠΑΝ δεν έχει λάβει οποιαδήποτε καταγγελία αναφορικά με αυτό το θέμα. Σε περίπτωση που θα λάβει οποιαδήποτε καταγγελία για απόπειρα δολίευσης ή και κατάχρησης της πιο πάνω διαδικασίας, το ΥΠΑΝ θα την παραπέμψει στα αρμόδια όργανα του κράτους για τις δέουσες ενέργειες.

Το ΥΠΑΝ δεν πρόκειται να επιτρέψει οποιαδήποτε πρακτική που ενδέχεται να υπονομεύει την αξιοπιστία, την ισονομία και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον θεσμό των Παγκύπριων Εξετάσεων. Στόχος μας ήταν και παραμένει η συνεχής ενίσχυση της αξιοπιστίας και της δικαιοσύνης του συστήματος, ώστε όλοι οι υποψήφιοι να συμμετέχουν σε συνθήκες ισότητας και αξιοκρατίας.

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