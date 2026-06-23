Νέα ποσότητα οπιούχων ναρκωτικών συνολικού βάρους οχτώ κιλών εντοπίστηκε χθες στη Λεμεσό, μετά από συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη 30χρονος.

Συγκεκριμένα, μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν χθες έλεγχο ύποπτου πακέτου το οποίο εντοπίστηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στην Λεμεσό. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν εντός του εν λόγω πακέτου 40 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν αριθμό αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του φυτού μύκων η υπνοφόρος, συνολικού μικτού βάρους οκτώ κιλών.

Ο 30χρονος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος κράτησης του.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Παράλληλα, νέα ποσότητα οπιούχων ναρκωτικών, μεικτού βάρους ενός κιλού, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ, που προχώρησε στην σύλληψη 35χρονου που τελούσε υπό κράτηση για άλλη υπόθεση ναρκωτικών.

Η νέα ποσότητα ναρκωτικών, αποτελούμενη από αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας, του είδους μήκων η υπνοφόρος, συνολικού μεικτού βάρους ενός κιλού, εντοπίστηκε χθες 22/06/2026, σε ταχυδρομικό πακέτο που αφίχθηκε σε υποστατικό εταιρείας ταχυμεταφορών, στην επαρχία Λευκωσίας. Ως παραλήπτης αναγραφόταν ο 35χρονος ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Ο 35χρονος τελούσε υπό κράτηση από τις 19/06/2026, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών, που αφορά στον εντοπισμό και κατάσχεση ποσότητας οπιούχων ναρκωτικών, μεικτού βάρους πέραν των 10 κιλών. Για την ίδια υπόθεση τελεί υπό κράτηση και 31χρονη.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις

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