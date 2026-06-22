Ανησυχία προκαλεί στις διωκτικές Αρχές η αυξημένη παρουσία αποξηραμένων λοβών παπαρούνας στην κυπριακή αγορά, με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) να βρίσκεται τις τελευταίες μέρες σε διαρκή κινητοποίηση για την αναχαίτιση ενός φαινομένου που φαίνεται να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη των διακινητών έπειτα από πληροφορίες και παρακολούθηση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα άγνωστα πρόσωπα διαφήμιζαν και πωλούσαν αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και συγκεκριμένα μέσω του TikTok, προσεγγίζοντας πιθανούς αγοραστές.

Η ΥΚΑΝ διαπίστωσε αυξημένη δραστηριότητα γύρω από το συγκεκριμένο ναρκωτικό και προχώρησε σε στοχευμένες έρευνες. Η αρχική επιχείρηση στήθηκε με αφορμή ύποπτο πακέτο που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο και περιείχε αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω εξετάσεις και διερεύνηση πιθανών δικτύων διακίνησης.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένες από τις υποθέσεις εντοπισμού λοβών παπαρούνας φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, ενώ άλλες εξετάζονται ως μεμονωμένα περιστατικά.

Πρόκειται για ουσία που χρησιμοποιείται και διακινείται κυρίως μεταξύ ατόμων ασιατικής καταγωγής, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι επιχειρείται η δημιουργία ενός παράνομου δικτύου διάθεσης του συγκεκριμένου προϊόντος στην Κύπρο. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη εντατικοποίηση των ελέγχων σε αεροδρόμια, ταχυδρομικές αποστολές και διαδικτυακές πλατφόρμες.

Τι είναι οι αποξηραμένοι λοβοί παπαρούνας

Οι αποξηραμένοι λοβοί προέρχονται από την οπιούχο παπαρούνα (Papaver somniferum) και περιέχουν φυσικά οπιούχα αλκαλοειδή, όπως μορφίνη και κωδεΐνη. Αν και δεν πρόκειται για επεξεργασμένο ναρκωτικό όπως η ηρωίνη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή αφεψημάτων με έντονη ναρκωτική δράση.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η χρήση τους ενέχει σοβαρούς κινδύνους, καθώς η περιεκτικότητα σε οπιούχες ουσίες διαφέρει σημαντικά από λοβό σε λοβό, με αποτέλεσμα ο χρήστης να μην γνωρίζει τη δόση που λαμβάνει. Σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν βαριά δηλητηρίαση, καταστολή του αναπνευστικού συστήματος, αναπνευστική ανεπάρκεια και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και θάνατο.

Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, η ΥΚΑΝ καταβάλλει υπερπροσπάθεια για να ανακόψει την εξάπλωση του συγκεκριμένου οπιούχου ναρκωτικού στην Κύπρο, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η διαδικτυακή προώθησή του μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της χρήσης του τους επόμενους μήνες.

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