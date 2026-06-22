Με τίτλο «Ιστορικό σκάνδαλο» η εφημερίδα Γενί Ντουζέν αναφέρει ότι προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε 364.036 άτομα τα οποία είχαν οποιαδήποτε επαφή με «κρατικές υπηρεσίες υγείας» στα κατεχόμενα στοχοποιήθηκαν από χάκερς και διέρρευσαν στο διαδίκτυο στο δίκτυο «Dark Web» εδώ και 5,5 μήνες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα στοιχεία περιλαμβάνουν ονόματα και επώνυμα, εθνικότητα, αριθμό ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου, αριθμό ταυτότητας αλλοδαπού, το φύλο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, διευθύνσεις κατοικίας στα κατεχόμενα και στο εξωτερικό κά. Ειδικοί στον κυβερνοχώρο στην Ολλανδία, υπό το καθεστώς ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν στην Γενί Ντουζέν την διαρροή επισημαίνοντας ότι αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πολλά εγκλήματα, όπως απάτη, κλοπή ταυτότητας, δημιουργία ψεύτικων τηλεφωνικών γραμμών, στοχευμένες τηλεφωνικές απάτες, εκβιασμό, παρακολούθηση, κοινωνική μηχανική και εξαπάτηση ανθρώπων μέσω των μελών της οικογένειάς τους. Τονίζουν ότι δεν πρόκειται απλώς για μια συνηθισμένη παραβίαση δεδομένων, αλλά για μια κρίση ασφάλειας υψηλού επιπέδου που θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Την ίδια ώρα εξαιρετικά σοβαρή θεωρεί το ΚΚΔ την είδηση για μαζική κλοπή προσωπικών στοιχείων 364.036 ατόμων μέσω του συστήματος υγείας του «ψευδοκράτους», λέγοντας ότι χρήζει διεξοδικής διερεύνησης.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση του ΚΚΔ αναφέρει ότι ο γγ του κόμματος, Ρεντίφ Εκιντζί μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε επιστήσει την προσοχή σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Το ΚΚΔ σημειώνει ότι εάν οι ισχυρισμοί στο δημοσίευμα είναι αληθείς, το ζήτημα δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς μια τεχνική παραβίαση ασφάλειας, αλλά μάλλον ένα σοβαρό πρόβλημα κυβερνοασφάλειας που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια των πολιτών και την εμπιστοσύνη στους «κρατικούς θεσμούς». Μια τόσο εκτεταμένη διαρροή, αναφέρεται, που κυμαίνεται από πληροφορίες ταυτότητας έως δεδομένα επικοινωνίας, θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την κοινωνία.

Το ΚΚΔ λέει ότι τα γεγονότα δεν πρέπει να αγνοηθούν με λίγες δηλώσεις και πως τέτοιες σοβαρές καταγγελίες που επηρεάζουν 364.000 άτομα πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά, το κοινό πρέπει να ενημερωθεί πλήρως και τυχόν ευθύνες πρέπει να αποδοθούν.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ