Πολιτική συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επετεύχθη επί της αναθεωρημένης Οδηγίας για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, έπειτα από έξι μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, μετά από έξι μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων και συντονισμένων προσπαθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της αναθεωρημένης Οδηγίας για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Τον σχετικό φάκελο χειρίστηκε η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, εκπροσωπώντας το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Η νέα Οδηγία συνιστά ουσιαστική μεταρρύθμιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, καθώς εκσυγχρονίζει και ενισχύει σημαντικά τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται νέα αδικήματα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για τη διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται το πλαίσιο που διέπει τη συναίνεση, ενώ επεκτείνονται σημαντικά οι περίοδοι παραγραφής σειράς αδικημάτων, ιδίως του αδικήματος του βιασμού. Τα κράτη μέλη έχουν περίοδο τριών χρόνων για ενσωμάτωσή της νέας Οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

Η επίτευξη της συμφωνίας αποτελεί σημαντικό θεσμικό ορόσημο για την Κυπριακή Προεδρία, καθώς η ενίσχυση της προστασίας των παιδιών και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων συγκαταλέγονταν εξαρχής μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της.

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