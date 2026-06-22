Σοβαρές ανησυχίες προκάλεσαν οι καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση της παραχώρησης επιπλέον χρόνου στις Παγκύπριες Εξετάσεις από παιδιά που δεν το έχουν ανάγκη. Είναι μια διευκόλυνση που προορίζεται αποκλειστικά για μαθητές με αποδεδειγμένες μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας, και τα οποία αντιμετώπιζαν κατά τη διάρκεια της σχολική τους ζωής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», φαίνεται πως κάποιοι εκμεταλλεύονται το μέτρο που ορίστηκε για τα παιδιά που το χρειάζονται είτε λόγω αποδεδειγμένων μαθησιακών δυσκολιών είτε λόγω προβλημάτων υγείας. Συγκεκριμένα φαίνεται πως σε ορισμένες περιπτώσεις, αξιοποιείται καταχρηστικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες άνισου ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρεται, υπάρχουν καταγγελίες ότι ορισμένοι γονείς, κυρίως με γνώση των διαδικασιών και των σχετικών κανονισμών, και εργάζονται ως ιατροί, καθηγητές, δάσκαλοι αλλά και λειτουργοί αρμόδιων κρατικών τμημάτων, εξασφαλίζουν ιατρικές βεβαιώσεις ώστε τα παιδιά τους να δικαιούνται επιπλέον μισή ώρα εξέτασης. Αποκτώντας έτσι σημαντικό πλεονέκτημα σε μαθήματα που κρίνουν την εισαγωγή σε περιζήτητες σχολές.

Στο ρεπορτάζ τονίζεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ανάγκη για τη συγκεκριμένη διευκόλυνση εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Γ Λυκείου και αφορά αποκλειστικά μαθήματα μεγαλύτερης δυσκολίας, χωρίς να υπάρχει προηγούμενο σχετικό ιατρικό ιστορικό.

Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας γραπτές καταγγελίες που αφορούν 2 Λύκεια της επαρχίας Πάφου, ένα εντός του Δήμου και ένα στη δυτική περαστική περιοχή. Και όπως αναφέρει το άρθρο, σε συγκεκριμένα μαθήματα των 2 αυτών Λυκείων, περίπου οι μισοί μαθητές έλαβαν επιπλέον χρόνο εξέτασης.

Οι ίδιες καταγγελίες, εφόσον επιβεβαιωθούν, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για το αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων, ενώ παράλληλα δημιουργούν αίσθημα αδικίας στους μαθητές που έχουν πραγματική και τεκμηριωμένη ανάγκη των συγκεκριμένων διευκολύνσεων.

Διαβάστε επίσης: Δολοφονία φοιτητή: Από τη γνωριμία στο λεωφορείο μέχρι το φονικό