Εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, άντρας ηλικίας 35 ετών, ο οποίος καταζητείτο σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής, και κλεπταποδοχής, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 08/12/2025, στην επαρχία Λάρνακας.

Τα στοιχεία και φωτογραφία του 35χρονου δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία, στις 19/02/2026 και στις 11/06/2026, για σκοπούς εντοπισμού του, στο πλαίσιο των αστυνομικών ανακρίσεων.

Ο 35χρονος παρουσιάστηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης σήμερα 22/06/2026, όπου και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Αφού ανακρίθηκε και κατηγορήθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερος, για να κλητευθεί ενώπιον δικαστηρίου, για εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης διερευνά την υπόθεση.