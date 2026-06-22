Την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημειώθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο μεταναστευτικό εξέφρασε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης, με γραπτή δήλωσή του σχετικά με το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και τον νέο Κανονισμό Επιστροφών.

Όπως αναφέρει, η ομαλή έναρξη εφαρμογής του Συμφώνου και η υιοθέτηση του Κανονισμού Επιστροφών συνιστούν σημαντικές επιτυχίες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο κ. Ιωαννίδης σημειώνει ότι το νέο Σύμφωνο προβλέπει σαφείς κανόνες διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, ταχύτερες διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων, αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, καθώς και μηχανισμούς αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι ο Κανονισμός Επιστροφών αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής και στην αύξηση των επαναπατρισμών υπηκόων τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Υφυπουργός εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες και την εκτίμησή του προς τους λειτουργούς του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, καθώς και προς τα στελέχη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, για τη συμβολή τους στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.



