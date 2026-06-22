Η AYSHE REDZHEP AHMED, 17 ετών, από τη Βουλγαρία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της, στη Λευκωσία, από τις 21/06/2026.

Η 17χρονη έχει ύψος 1,60, κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Κατά την αναχώρησή της φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.