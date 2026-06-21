Έργα εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση του δικτύου υδατοπρομήθειας, το Πράσινο Σημείο και η τοποθέτηση έξυπνων μετρητών νερού, υλοποιούνται στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Αγγελος Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, προσθέτοντας ότι ο Οργανισμός κατάφερε να εξοικονομήσει αρκετά χρήματα από τη λειτουργία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Πρόσθεσε ότι «αυτό το διάστημα προχωρούμε με την αντικατάσταση του δικτύου υδατοπρομήθειας στη Λάρνακα και Ορόκλινη, αφού είμαστε στο τελευταίο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισμού και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα τρία περίπου εκατομμύρια ευρώ και ευελπιστούμε ότι με την αναβάθμιση του δικτύου θα παρατηρηθεί βελτίωση στο θέμα του ατιμολόγητου νερού και μείωση στις μεγάλες διαρροές νερού που αντιμετωπίζουμε σήμερα».

Ανέφερε ακόμα πώς «μέχρι το τέλος του μήνα, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση 25 χιλιάδων έξυπνων μετρητών νερού, ένα σημαντικό έργο για τον ΕΟΑ, το οποίο θα συμβάλει στην έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών, περιορίζοντας έτσι την σπατάλη νερού ενώ και ο Οργανισμός θα ενημερώνεται για τυχόν ασυνήθιστες καταναλώσεις νερού. Στους ιδιοκτήτες των έξυπνων μετρητών θα δοθεί μία πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορούν να παρακολουθούν τη χρήση νερού που έχουν στο υποστατικό τους».

Στόχος μας, σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους είναι να «να επεκταθεί το συγκεκριμένο έργο προκειμένου να καλυφθούν όλοι οι καταναλωτές του ΕΟΑ Λάρνακας, για να αντικατασταθούν οι μέχρι σήμερα μετρητές νερού με έξυπνους. Το κόστος του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στα πέντε περίπου εκατομμύρια ευρώ» είπε.

Σε σχετική ερώτηση ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας απάντησε πως «εντός Ιουλίου αναμένεται η ολοκλήρωση του νέου Πράσινου Σημείου στη Λάρνακα, στη περιοχή Πιαλέ Πασιά και παράδοση του από τον εργολάβο για να τεθεί σε λειτουργία. Το έργο κόστισε γύρω στο ένα εκατομμύριο ευρώ» είπε.

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους αναφέρθηκε και στο θέμα του αποχετευτικού συστήματος και είπε πως «αναμένουμε τους επόμενους ένα με δύο μήνες να κατακυρωθεί στον μελετητή και ο διαγωνισμός για τη Δ Φάση του συγκεκριμένου έργου που θα περιλαμβάνει την Αραδίππου, τα Λειβάδια, την Ορόκλινη και την Πύλα».

Ερωτηθείς για το θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Πρόεδρος του ΕΟΑΛ απάντησε πως «υλοποιώντας με συνέπεια τη στρατηγική μας για βιώσιμη ανάπτυξη, ενεργειακή αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος, καταγράφουμε σημαντικά αποτελέσματα σε επίπεδο ενεργειακής και οικονομικής απόδοσης, τα οποία προκύπτουν από τις επενδύσεις του σε φωτοβολταϊκά συστήματα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)» είπε.

Σήμερα, συνέχισε «ο ΕΟΑ Λάρνακας διαθέτει φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 855 kW σε διαφορετικές υποδομές, μεταξύ των οποίων αντλιοστάσια λυμάτων και όμβριων υδάτων, γραφεία υπηρεσιών, πράσινα σημεία και ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή υποδομή του Οργανισμού και παρουσιάζει τη σημαντικότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας».

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους εξήγησε ότι «από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού τον Ιούλιο του 2024 μέχρι και τον Απρίλιο του 2026, καταγράφεται σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και σταθερή μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Συγκεκριμένα κατά το 2025, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα του Οργανισμού ανήλθε σε 955.554 kWh, επιφέροντας οικονομική εξοικονόμηση ύψους περίπου 283 χιλιάδες ευρώ» είπε.

Παράλληλα, σημείωσε «μόνο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, η παραγωγή ανήλθε στις 335.572 kWh, με οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 100 χιλιάδες ευρώ. Συνολικά, από την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΑ Λάρνακας τον Ιούλιο του 2024 μέχρι και τον Απρίλιο του 2026, οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν αποφέρει εξοικονομήσεις που υπερβαίνουν τις 530 χιλιάδες ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των έργων αυτών για τη βιώσιμη λειτουργία του Οργανισμού»".

Γενικότερα, κατέληξε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας «το συνολικό ποσοστό ενεργειακής κάλυψης και μείωσης του ενεργειακού κόστους μέσω ΑΠΕ για την συγκεκριμένη περίοδο ανέρχεται σε 19,2%» .



Διαβάστε επίσης: Γούρρι: Εγκαινιάστηκε η νέα πλατεία και ο χώρος στάθμευσης με κόστος €1,8 ευρώ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ