Η νέα πλατεία και ο ημιυπόγειος χώρος στάθμευσης της κοινότητας Γουρρίου, έργο συνολικού κόστους €1,8 εκατομμυρίων που συγχρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, εγκαινιάστηκαν την Κυριακή, με την Κυβέρνηση να τονίζει ότι αποτελούν μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την αναζωογόνηση και βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής υπαίθρου.

Σε χαιρετισμό του, τον οποίο ανέγνωσε εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, αναφέρθηκε ότι το έργο αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υποδομές της κοινότητας, δημιουργώντας έναν σύγχρονο και λειτουργικό δημόσιο χώρο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Όπως σημειώθηκε, η ανάπλαση της πλατείας και η δημιουργία του ημιυπόγειου χώρου στάθμευσης σχεδιάστηκαν με σεβασμό στο φυσικό και παραδοσιακό περιβάλλον του χωριού, ενσωματώνοντας σύγχρονες προδιαγραφές προσβασιμότητας, περιβαλλοντικής ευαισθησίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, το έργο αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη του Γουρρίου και της ευρύτερης περιοχής της Ορεινής, ενισχύοντας τόσο την ποιότητα ζωής των κατοίκων όσο και την επισκεψιμότητα της κοινότητας.

Ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε επίσης σε άλλα αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται στην περιοχή, σημειώνοντας ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση του πυρήνα της κοινότητας Φαρμακά με κόστος €1,5 εκατ., ενώ εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανάπλαση του πυρήνα της κοινότητας Αγίου Επιφανείου, έργο ύψους €1,34 εκατ. Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η ανάπλαση του πυρήνα στο Καμπί με εκτιμώμενο κόστος €1,9 εκατ., ενώ ολοκληρώθηκε πρόσφατα η κατασκευή κοινοτικών κτηρίων στο Καλό Χωριό Κλήρου με συνολικό κόστος €405 χιλιάδων με κρατική συνεισφορά του κατά 70% (€285.000).

Όπως ανέφερε, τα έργα αυτά εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Κυβέρνησης για ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της υπαίθρου, με στόχο τη διατήρηση ζωντανών και βιώσιμων των κοινοτήτων της Κύπρου, προσφέροντας ευκαιρίες στους κατοίκους τους, ιδιαίτερα στους νέους, να δημιουργούν και να προοδεύουν στον τόπο τους.

«Είμαι βέβαιος ότι η νέα Πλατεία θα εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για το Γούρρι, αποτελώντας χώρο συνάντησης, δημιουργίας και πολιτισμού, ενώ η λειτουργία της λαϊκής αγοράς θα δώσει νέα ώθηση στην τοπική παραγωγή και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι η η ολοκλήρωση του έργου επιβεβαιώνει ότι, με σωστό σχεδιασμό, συνεργασία και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής υπαίθρου, ώστε να διατηρείται η ταυτότητα των Κοινοτήτων και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.







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Πηγή: ΚΥΠΕ