Την ερχόμενη Τρίτη υπογράφονται οι συμβάσεις για την εγκατάσταση των πρώτων κεντρικών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), συνολικής ισχύος 120 MW, ανοίγοντας τον δρόμο για περιορισμό των περικοπών στην παραγωγή από φωτοβολταϊκά και μεγαλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, η υπογραφή των συμβάσεων «σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα» για τη μείωση των περικοπών στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά και την ενίσχυση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου

Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι μπαταρίες αποθήκευσης αναμένεται να παραδοθούν τον Ιανουάριο του 2027 και να εγκατασταθούν μέσα στους επόμενους δύο με τρεις μήνες, ώστε να βρίσκονται σε λειτουργία μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους.

«Το καλοκαίρι του 2027 θα έχουμε τουλάχιστον 120 MW μπαταρίες αποθήκευσης από τον ΔΣΜΚ. Αυτό σημαίνει ότι ενέργεια από φωτοβολταϊκά που σήμερα χάνεται επειδή δεν μπορεί να αποθηκευτεί, θα μπορεί πλέον να αξιοποιείται», ανέφερε ο κ. Δαμιανός.

Όπως εξήγησε, η αποθηκευτική δυναμικότητα θα συμβάλει κυρίως στη μείωση των περικοπών που επηρεάζουν τους οικιακούς παραγωγούς ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα, οι οποίοι σήμερα βλέπουν μέρος της παραγόμενης ενέργειας να απορρίπτεται λόγω περιορισμών του δικτύου.

Παράλληλα, ο κ. Δαμιανός σημείωσε ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου προχωρεί με τις δικές της επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης, ενώ ο ΔΣΜΚ έχει ήδη εκδώσει όρους σύνδεσης για εγκατάσταση μπαταριών από ιδιώτες επενδυτές, για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί σχετικές αιτήσεις.

«Θεωρούμε ότι από το 2027 θα υπάρχει σημαντική δυναμικότητα αποθήκευσης στο σύστημα, η οποία σήμερα απουσιάζει», είπε.

Οι εγκαταστάσεις του ΔΣΜΚ αποτελούν μέρος έργου συνολικού κόστους €50 εκατ., για το οποίο έχει ήδη κατακυρωθεί ο διεθνής διαγωνισμός, όπως είχε δηλώσει πρόσφατα στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του ΔΣΜΚ, Σταύρος Σταυρινός.

Σημαντικό ενδιαφέρον από ΑΗΚ και ιδιώτες

Πέραν των έργων που προωθεί ο ΔΣΜΚ, σημαντικό ενδιαφέρον καταγράφεται και από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) αλλά και ιδιώτες για την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες.

Σύμφωνα με τον τελευταίο κατάλογο αιτήσεων σύνδεσης που δημοσίευσε ο ΔΣΜΚ με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2026, η ΑΗΚ έχει υποβάλει δύο αιτήσεις. Η πρώτη αφορά σύστημα ισχύος 80 MW στην περιοχή Δεκέλειας, με ημερομηνία παραλαβής 30 Σεπτεμβρίου 2024. Αυτό το έργο βρίσκεται στο στάδιο όπου ο αιτητής υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα και μελέτες για την έκδοση προσφοράς και όρων σύνδεσης. Το δεύτερο έργο αφορά σύστημα 100 MW στην περιοχή Μονής, με ημερομηνία παραλαβής 16 Δεκεμβρίου 2025, και βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της μελέτης συνδεσιμότητας. Συνολικά, η ΑΗΚ διεκδικεί 180 MW αποθηκευτικής ισχύος μέσω αυτών των δύο έργων.

Παράλληλα, οι πιο προχωρημένες αιτήσεις από ιδιώτες επενδυτές αφορούν έργα συνολικής ισχύος 151 MW. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το έργο στους Εργάτες ισχύος 32 MW, το οποίο βρίσκεται επίσης στο στάδιο υποβολής εγγράφων και μελετών για την έκδοση προσφοράς σύνδεσης, καθώς και το έργο στον Ψευδά ισχύος 59 MW.

Επιπλέον, πέντε έργα σε Αρεδιού, Πλατανίστεια, Ορούντα, Αλάμπρα και Παλαιομέτοχο, συνολικής ισχύος 60 MW, έχουν προχωρήσει ακόμη περισσότερο, καθώς ο ΔΣΜΚ έχει ήδη εκδώσει προσφορά και όρους σύνδεσης, γεγονός που τα φέρνει ένα βήμα πριν από τη σύναψη των σχετικών συμφωνιών σύνδεσης και την υλοποίησή τους.

Συνολικά, στο μητρώο του ΔΣΜΚ είναι καταχωρημένες 36 αιτήσεις για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με συνολική αιτούμενη ισχύ περίπου 925 MW, ωστόσο το πότε και κατά πόσο θα προχωρήσει η υλοποίησή τους εξαρτάται από τους ιδιώτες επενδυτές που υπέβαλαν τις αιτήσεις.





Που κυμαίνονται οι περικοπές ενέργειας από ΑΠΕ

Σύμφωνα με στοιχεία του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής για ημερήσιες αναφορές περικοπών παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές (κυρίως φωτοβολταϊκά) στο δίκτυο διανομής, το 2025 παρατηρήθηκε αύξηση στις περικοπές σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά περικοπών της ΑΗΚ για το 2025, οι ημερήσιες μέγιστες περικοπές κυμαίνονταν από περίπου 50-100 MW στις πιο ήπιες ημέρες κυρίως χειμερινούς μήνες έως πάνω από 300-400 MW στις ημέρες με υψηλή ηλιοφάνεια ιδιαίτερα άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο.

Σε επίπεδο ενέργειας, συνολικά περικόπηκαν περίπου 306 GWh από κατανεμημένες ΑΠΕ κατά τη διάρκεια του 2025. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο περικοπών ισχύος σε σχέση με το 2024 που περικόπηκαν συνολικά περίπου 167 GWh στο δίκτυο διανομής.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που αφορούν τον Μάιο του 2026 που θεωρείται μήνας με υψηλές περικοπές λόγω των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν, οι μέγιστες στιγμιαίες περικοπές ανά ημέρα κυμαίνονταν από περίπου 80 MW έως πάνω από 300 MW.

Στις πιο ήπιες ημέρες του μήνα οι περικοπές ήταν χαμηλότερες (80-150 MW), ενώ σε πολλές ημέρες με έντονη ηλιοφάνεια ξεπέρασαν τα 250-320 MW μέγιστη ωριαία/στιγμιαία περικοπή.

Υπήρξαν αρκετές ημέρες όπου η μέγιστη περικοπή ξεπέρασε τα 300 MW, ιδιαίτερα στα μέσα και τέλη του μήνα.



Διαβάστε επίσης: Λάρνακα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Φανερωμένης λόγω έργων

Πηγή: ΚΥΠΕ