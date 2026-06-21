Οι Κεντρικές Φυλακές μπήκαν στο 2026 με αριθμούς που περιγράφουν σωφρονιστική ασφυξία.

Τον Φεβρουάριο ο πληθυσμός των κρατουμένων έφθασε τους 1.164, με περίπου 50 πρόσωπα να κρατούνται σε αστυνομικά κελιά λόγω έλλειψης χώρου.

Τον Μάρτιο ο αριθμός δόθηκε στους 1.175, με περίπου έναν στους τρεις κρατουμένους να είναι υπόδικος.

Στις αρχές Απριλίου καταγραφόταν ήδη στους 1.177.

Η Κύπρος εμφανίζεται την ίδια ώρα πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πληρότητα φυλακών, με ποσοστό 227,6% για το 2024.

Πίσω από το ποσοστό βρίσκονται παλιές υποδομές, κελιά που πιέζονται, αλλοδαποί κρατούμενοι που αποτελούν πάνω από το μισό του πληθυσμού, κατασχέσεις κινητών και ναρκωτικών, ελλείψεις προσωπικού, βραχιολάκια που επιστρέφουν ως λύση αποσυμφόρησης και μια νέα φυλακή εκατοντάδων εκατομμυρίων, που παραμένει έργο με ορίζοντα ετών.

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