Κάτι γνώριζε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, Νίκος Δένδιας, όταν έλεγε τις προάλλες πως τα ανισοζύγια δυνάμεων αλλάζουν ραγδαίως και ότι εάν δεν γίνει κάτι επί τούτου, είτε ο νυν είτε οι επόμενοι Πρωθυπουργοί θα υποκύψουν στην Τουρκία.

Αυτό δεν τον απαλλάσσει των όποιων ευθυνών του ως έναν από τους εκφραστές του εξευμενισμού και της πολιτικής των «ήπιων νερών» στο Αιγαίο. Ως εκ τούτου, φέρει το βάρος της πολιτικής εκείνης, που δεν θα οδηγήσει σε περιπέτειες.

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